Блискуче знищення російських ракет українською ППО: у мережі показали потужні відео

Окупанти масовано атакували Україну 15 листопада. Наші воїни майстерно збили 73 з понад 90 запущених російськими військовими ракет.

У мережі показали відео, як українська ППО відпрацювала по ворожих ракетах 15 листопада. Детальніше про це розповідає 24 канал.

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У Міністерстві оборони оприлюднили відео роботи нашої ППО. На кадрах українська система С-300 збиває одну з ворожих крилатих ракет.

С-300 збиває російську ракету: дивіться відео

Зауважимо, що російські загарбники 15 листопада вкотре атакували й українською столицю. Терористи влучили в житлові будинки, на жаль, загинула жінка.

Очільник Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов також показав відео, як відпрацювала наша протиповітряна оборона.

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Як ворожу ракету знищили на Київщині: дивіться відео

Українські захисники збили 73 з понад 90 ракет, якими 15 листопада бійці Путіна атакували нашу державу. Окрім того, знищили всі випущені ворогом "шахіди". Президент Володимир Зеленський зазначив, що добре відпрацювало західне озброєння. Зокрема, NASAMS – з 10 запусків 10 влучань.

Важливо Рішуче засуджуємо російську агресію, – лідери G20 оприлюднили декларацію щодо війни в Україні

Коротко про масовану ракетну атаку Росії по Україні

Окупанти масовано атакували нашу державу під час саміту G20. Російські військові вдарили по Україні різними ракетами та дронами-камікадзе.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено понад 15 об'єктів енергетичної інфраструктури . Мільйони українців залишилися без світла. Енергетики продовжують працювати. У кількох областях вже повністю відновили світло, однак, довелося запровадити екстрені вимкнення.

. Мільйони українців залишилися без світла. Енергетики продовжують працювати. У кількох областях вже повністю відновили світло, однак, довелося запровадити екстрені вимкнення. Окупанти обстріляли Печерський район Києва. Пошкоджено два житлові будинки. На місці удару виявили тіло загиблої жінки.

У Львові отримав серйозні поранення чоловік. Його вже прооперували. Постраждалий перебуває у важкому стані в реанімації.

Дві ракети впали у Пшеводові, що у Грубешівському районі Польщі. Зруйноване фермерське господарство. Загинуло двоє чоловіків. Президент Дуда скликав Радбез, а НАТО – засідання.

Лідери країн "Великої двадцятки" виступили зі спільною заявою. У ній вони наголосили на тому, що "рішуче засуджують" агресію Росії проти України. Відповідну декларацію схвалили в середу 16 листопада.

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