"Ми не втомились вас знищувати": Олещук показав кадри нічної роботи ППО по "Шахедах"
26 вересня 2023, 13:11Читать новость на русском
Джерело:Микола Олещук
Росія протягом двох годин у ніч проти 26 вересня атакувала Одеську область. Вороги випустили по Україні майже 40 дронів-камікадзе типу "Шахед".
Наші військові збили 26 ворожих безпілотників. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав відео, як потужно працюють наші захисники.
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Як Повітряні сили ЗСУ потужно збивають ворожі дрони
Ми все бачимо і ми не втомились вас знищувати!
– написав генерал-лейтенант.
Він запевнив, що на опублікованому відео – бойова робота підрозділів Повітряних сил ЗСУ по ворожих ударних безпілотниках типу Shahed 26 вересня 2023 року.
Як українські військові знищують ворожі дрони: дивіться відео
Зверніть увагу! Росія знову атакувала Одеську область. Вороги влучили в припортову інфраструктуру Ізмаїльського району, також пошкодили будівлю пункту пропуску, складські приміщення, орієнтовно 30 вантажівок, 6 фур зайнялися, та рятувальники загасили вогонь. Відомо про двох поранених водіїв вантажівок. Одному лікарі надали допомогу на місці, іншого – госпіталізували з важкою травмою руки.
Окрім того, тимчасово призупинено роботу поромного пункту пропуску "Орлівка", що біля села Орлівка Ізмаїльського району Одеської області та румунського міста Ісакча, Добруджа у Тулчинському повіті.
У Львівській області працюватимуть півсотні мобільних груп для збиття дронів
- Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що в регіоні планують створити 50 мобільних груп, які будуть нищити дрони-камікадзе "Шахед".
- За словами посадовця, групи хочуть створити вже до 15 жовтня. Для цього працюють з соціально-відповідальним бізнесом та Повітряним командуванням "Захід".
- Окрім того, Козицький додав, що влада також забезпечує станції "Укренерго" додатковим обладнанням для захисту від ракет та безпілотників. Подібні роботи проводять й на основних підстанціях обленерго, що допоможе додатково захистити постачання світла людям.