"Ми не втомились вас знищувати": Олещук показав кадри нічної роботи ППО по "Шахедах"

Росія протягом двох годин у ніч проти 26 вересня атакувала Одеську область. Вороги випустили по Україні майже 40 дронів-камікадзе типу "Шахед".

Наші військові збили 26 ворожих безпілотників. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав відео, як потужно працюють наші захисники.

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Як Повітряні сили ЗСУ потужно збивають ворожі дрони

Ми все бачимо і ми не втомились вас знищувати!

– написав генерал-лейтенант.

Він запевнив, що на опублікованому відео – бойова робота підрозділів Повітряних сил ЗСУ по ворожих ударних безпілотниках типу Shahed 26 вересня 2023 року.

Як українські військові знищують ворожі дрони: дивіться відео

У Львівській області працюватимуть півсотні мобільних груп для збиття дронів

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що в регіоні планують створити 50 мобільних груп, які будуть нищити дрони-камікадзе "Шахед".

За словами посадовця, групи хочуть створити вже до 15 жовтня. Для цього працюють з соціально-відповідальним бізнесом та Повітряним командуванням "Захід".

Окрім того, Козицький додав, що влада також забезпечує станції "Укренерго" додатковим обладнанням для захисту від ракет та безпілотників. Подібні роботи проводять й на основних підстанціях обленерго, що допоможе додатково захистити постачання світла людям.