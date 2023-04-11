Як звільнених з полону прикордонників зустрічали вдома: щемливі кадри

10 квітня Україні вдалось повернути з російського полону ще 100 військових. Серед них – 20 жінок та 80 чоловіків.

Усі захисники та захисниці воювали на найгарячіших напрямках: Гостомель, Маріуполь, Суми, Харків, Херсон. Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань.

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Як прикордонників зустріли в Україні

За інформацією ДПСУ, під час чергового обміну додому повернувся 21 прикордонник з Донецького, Ізмаїльського, Сумського, Херсонського прикордонних загонів та Маріупольського загону Морської охорони.

На відео визволені захисники зі сльозами на очах телефонували рідним, раділи довгоочікуваним зустрічам та обіймам.

Додому повернувся 21 прикордонник: дивіться відео

Усіх захисників та захисниць нагодували та вручили пакунки з необхідними побутовими речами та одягом. Надалі усі бійці проходитимуть реабілітацію.

Скільки українців вже повернули додому