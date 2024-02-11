В армії так не буває, – у Сухопутних військах пояснили, як відбувається заміна командування ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський здійснив низку перестановок у вищому командуванні Збройних Сил України.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, як відбувається заміна командування в українській армії. За його словами, є багато нюансів та жорстка субординація.

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Будь-який командувач чи командир бригади прекрасно розуміють, якщо вони успішні та ефективні в теперішній величезній армії, у них є перспектива кар'єрного росту. Кожний психологічно та морально до цього готується, і це правильно.

Начальники бачать свою команду, десь приглядаються до друзів або інших очільників, які проводять успішні операції. Опісля – відбувається консолідація однодумців.

У армії є сувора субординація. Накази мають виконуватися чітко. Щоб військо довго не було в стані перехідних періодів, для цього зробили достатньо добрі статути, сформовані завдання та вимоги щодо призначення людей на кадрові посади,

– наголосив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Тобто прийшов новий Главком ЗСУ зі списком своєї команди, представив її. А вже на Ставці Верховного Головнокомандувача відбулося обговорення з іншими членами. Такі рішення ухвалюються колегіально та здійснюється процедура призначень наказами.

В армії постановка наказів відбувається дещо інакше, ніж у цивільному житті. Кожний військовий прийшовши в армію, приймає присягу, де зобов'язується неухильно дотримуватися статутів та наказів старшого командира.

І для суспільства, знаєте, "ми хотіли почути дебати та подивитися портфоліо". В армії так не буває. У кожного офіцера чи військовослужбовця є бойовий послужний список. Тільки це дає підстави для кар'єрного росту,

– наголосив Іван Тимочко.

Українські військові рухаються по стандартах НАТО. Є свої нюанси та традиційні моменти, але знову-таки – це те, що відокремлює армію від процедури призначень у виконавчій, законодавчій чи судовій гілці влади. Кожна з них має свій окремий шлях становлення як і українська армія.

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Президент України Володимир Зеленський здійснив низку перестановок у вищому командуванні ЗСУ.