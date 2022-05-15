Як відреагували бійці та їхні родичі на заклик Kalush Orchestra врятувати бійців "Азовсталі"

15 травня 2022 , 07:34
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Гурт Kalush Orchestra у фіналі Євробачення закликав світ врятувати військових з "Азовсталі". Бійці та їхні родичі у мережі прокоментували такі дії музикантів.

Зокрема їхні реакції почали з'являтись пізно ввечері на 80 день війни. Тобто відразу після заклику українського гурту. 

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Головне слово: "Дякую"

Військовослужбовець, який зараз перебуває на "Азовсталі", Ілля Трищенко написав: "Калуш – кращі. Любимо вас. Дякуємо вам". 


Боєць подякував гурту за заклик / Скриншот

Окрім того, захисниця Маріуполя Валерія з позивним "Нава", яка нещодавно втратила чоловіка – теж бійця полку, опублікувала сторіз в інстаграмі. Військова досі перебуває на "Азовсталі" та подякувала музикантам. 


"Нава" подякувала музикантам за заклик / Скриншот

Ганна, дружина військовослужбовця, який захищає Маріуполь, також подякувала гурту. 


Дружина бійця подякувала українському гурту / Скриншот

Окрім того, полк захисників Маріуполя написав: "Дякуємо гурту  Kalush Orchestra за підтримку! Слава Україні!".

Коротко про ситуацію на "Азовсталі"

  • Російські окупанти блокують Маріуполь з 1 березня. У оточенні опинились мирні мешканці та українські військовослужбовці. 
  • Попередньо відомо, що цивільні ховались в укриттях заводу, щоб бути захищеними від ворогів. Мирних вдалось вивезти, проте країна-окупант ніяк не дає  українській стороні евакуювати військових. 
  • Саме тому на оточеному окупантами заводі перебуває понад 1000 військовослужбовців. Всі вони позбавлені нормальної кількості їжі та води. Їхньому життю загрожує небезпека. 
  • Також відомо, що орієнтовно 600 осіб – поранені бійці, які потребують медичної допомоги та ліків. 
  • Ірина Верещук заявила, що Україна проводить перемовини з російською стороною, щоб евакуювати 60 важкопоранених бійців та медиків

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Автор: Діана Квасневська