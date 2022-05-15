Як відреагували бійці та їхні родичі на заклик Kalush Orchestra врятувати бійців "Азовсталі"

Гурт Kalush Orchestra у фіналі Євробачення закликав світ врятувати військових з "Азовсталі". Бійці та їхні родичі у мережі прокоментували такі дії музикантів.

Зокрема їхні реакції почали з'являтись пізно ввечері на 80 день війни. Тобто відразу після заклику українського гурту.

Зауважте Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі"

Головне слово: "Дякую"

Військовослужбовець, який зараз перебуває на "Азовсталі", Ілля Трищенко написав: "Калуш – кращі. Любимо вас. Дякуємо вам".



Боєць подякував гурту за заклик / Скриншот

Окрім того, захисниця Маріуполя Валерія з позивним "Нава", яка нещодавно втратила чоловіка – теж бійця полку, опублікувала сторіз в інстаграмі. Військова досі перебуває на "Азовсталі" та подякувала музикантам.



"Нава" подякувала музикантам за заклик / Скриншот

Ганна, дружина військовослужбовця, який захищає Маріуполь, також подякувала гурту.



Дружина бійця подякувала українському гурту / Скриншот

Окрім того, полк захисників Маріуполя написав: "Дякуємо гурту Kalush Orchestra за підтримку! Слава Україні!".

Коротко про ситуацію на "Азовсталі"

Російські окупанти блокують Маріуполь з 1 березня. У оточенні опинились мирні мешканці та українські військовослужбовці.

Попередньо відомо, що цивільні ховались в укриттях заводу, щоб бути захищеними від ворогів. Мирних вдалось вивезти, проте країна-окупант ніяк не дає українській стороні евакуювати військових.

Саме тому на оточеному окупантами заводі перебуває понад 1000 військовослужбовців. Всі вони позбавлені нормальної кількості їжі та води. Їхньому життю загрожує небезпека.

Також відомо, що орієнтовно 600 осіб – поранені бійці, які потребують медичної допомоги та ліків.

Ірина Верещук заявила, що Україна проводить перемовини з російською стороною, щоб евакуювати 60 важкопоранених бійців та медиків.

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