Рік тому тут вирувало життя: військові показали зруйнований Бахмут з висоти пташиного польоту

Від серпня минулого року українські захисники мужньо тримають оборону Бахмута на Донеччині, не даючи російським загарбникам його окупувати. За цей час населений пункт фактично перетворився на руїни.

Оборону Бахмута уже не перший місяць, зокрема, провадять військовослужбовці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Натомість на стороні ворога – найманці та зеки з ПВК "Вагнера", що контролює Євгеній Пригожин.

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"Розруха, важкі бої"

Дивитися спокійно на кадри з Бахмут вкрай важко, оскільки вони є яскравим свідченням жорстокості цієї війни та її руйнівних наслідків. Тому важливо наголошувати, що Росія – це держава-терорист, а ворожі військові, найманці й ув'язнені з ПВК "Вагнера" та представники з інших військових угрупувань противника є злочинцями.

Понівечене місто, розруха, важкі бої, земля всіяна тілами ворога, години за дні.

Це сьогодення міста Бахмута. 93-я бригада "Холодний Яр" залишається в місті та знищує ворога,

– йдеться в підписі до відео.

Який вигляд має Бахмут з висоти пташиного польоту: відео бригади "Холодний Яр"

Яка ситуація в Бахмуті: останні новини

У ДПСУ не так давно опублікували відео, на якому показано, як працюють українські прикордонники на цьому напрямку. Зокрема, на ролику видно, що наші захисники знищують осередок приватного військового батальйону "Вагнера" та вкотре доводять, що місто – не по зубах для ворога.

Разом з тим стало відомо, що під Бахмутом загинув журналіст і воїн Олександр Цахнів. Йому було всього 37 років. Народився герой у місті Селидове на Донеччині та після початку повномасштабного вторгнення залишив інформаційний фронт, взявши до рук реальну зброю.

Окрім того, наостанок згадаємо слова бійця батальйону "Свобода" Національної гвардії Ярослава Лисенка. Він констатував, що відбувається сповільнення дій під Бахмутом – себто ворог менш активно атакує позиції ЗСУ. Однак бої за місто тривають – українські захисники тримають оборону.

Один з користувачів мережі у коментарях до ролика слушно зазначив, що ще рік тому – до 24 лютого 2022 року – у Бахмуті на Донеччині вирувало життя. Зараз місто фактично перетворилось на руїни винятково "завдяки" росіянам. Зокрема, це ми їм, очевидно, ніколи не пробачимо.