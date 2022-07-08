Який вигляд має Святогірська лавра після приходу "русского мира": моторошне відео

У мережі показали, як зараз виглядає зруйнована окупантами Святогірська лавра. Храм перетворився ледь не на руїни.

Відео руйнувань оприлюднив блогер Денис Казанський. Принагідно він запитав, чи не хоче патріарх кирило прокоментувати кадри.

До речі Все, що залишилось: сумні кадри зі спаленого скиту Святогірської лаври

Зокрема, пояснити, чому внаслідок війни, яку москва називає "спецоперація", в Україні вже вбито тисячі православних християн та зруйновано десятки святинь.

Святогірська лавра після приходу "русского мира",

– написав Казанський.

На відео – зруйнована територія лаври. Стіни – обстріляні, а навколо лежать їх уламки.

Обстріл Святогірської лаври

росіяни 4 червня обстріляли скит Свято-Успенської Святогірської Лаври на Донеччині. Там спалахнула масштабна пожежа. Полум'я охопило головний храм.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що, окрім священнослужителів, в храмі перебувало приблизно 300 біженців, зокрема, й дітей.

Президент України Володимир Зеленський додав, що храм був освячений у 1912 році. Снаряди влучили просто у монаші келії. За його словами, російські окупанти чудово усвідомлюють, куди б'ють.

Перед цим окупанти обстріляли лавру 30 травня. Тоді загинули двоє монахів та черниця. Ще троє ченців зазнали поранень.

4 травня росіяни також пошкодили територію Свято-Успенської лаври, де ховалися переселенці. Зруйнували гуртожиток та поранили 7 людей.

Раніше – у СБУ показали відео з обстріляної окупантами Святогірської лаври: відео