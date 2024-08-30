Путін зізнався в одному: яку нову маячню вигадав щодо війни проти України

На черговому засіданні з членами свого уряду Владімір Путін сказав, що головна умова розвитку Росії – продовження війни проти України. За словами диктатора, завдяки військово-промисловому комплексу економіка країни нібито "продовжує зростати хорошими темпами".

Жодна адекватна людина не скаже, що війна – це умова розвитку, сказав 24 Каналу російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Адже війна навпаки відволікає людей, виснажує ресурси й робить неможливим розв'язання багатьох глобальних завдань.

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Навіщо Путіну війна проти України

На думку російського опозиційного політика, Путін признався тільки в одному, що він створив модель управління країною, у якій керувати без війни він більше не може. Війна потрібна російському президенту як невід'ємний механізм збереження влади.

Путін видав чергову порцію маячні про те, що буцімто бойові дії "зміцнюють економічну базу" країни, а це, своєю чергою, має призвести до перемоги Росії у війні та до її завершення.

Можна створювати продукти, які десятиліттями приноситимуть користь людям, а можна просто створювати валовий внутрішній продукт й відразу ж його знищувати. Весь ВВП Путіна йде на смітник, адже населення ним ніяк не може користуватися,

– мовив Гудков.

За його словами, у Росії немає ВВП, яке забезпечує соціальні блага, розвиток добробуту життя тощо. Відбувається стрімкий спад якості життя у Росії й він продовжуватиметься.

Водночас напередодні першого Саміту миру серед ультиматумів російського президента було зняття санкцій з країни-агресора. Тож очевидно, з економікою не все так добре, як розповідає диктатор.