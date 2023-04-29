Путіну боляче: як очільник Кремля реагує на скасування парадів в Росії

В деяких російських містах ще декілька тижнів тому повідомили про скасування парадів 9 травня. А вони були однією з головних "скрєп" російського диктатора Владіміра Путіна.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він наголосив, що Путін боїться і, можливо, недарма.

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Єдина "скрєпа" – атомна бомба

Михайло Шейтельман відзначив, що головними "скрєпами" Путіна були: Гагарін, парад, Рюриковичі, Пушкін та православ'я. Та віднедавна Дмітрій Медведєв скасував їх, залишивши всього одну – атомну бомбу.

Путіну боляче через скасування усіх цих парадів. Адже сьогодні було прийняте рішення скасувати ще й у колишньому Ханти-Мансійську, Тюмені – тобто це вже прямо Сибір. Вони бояться, що ми туди "жахнемо". Може, недарма. Бо вчора щось долітало до Балашихи, Санкт-Петербурга,

– сказав політтехнолог.

Також він додав цікавий факт, що росіянам відсьогодні заборонили відвідувати Червону площу. Можна буде з 11 травня.

"Але 11 травня вони її можуть не впізнати завдяки нашим зусиллям", – припустив спікер.

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