Може відкрити додаткові напрямки, – Світан про вплив підриву ГЕС на контрнаступ ЗСУ

Панічні настрої серед окупантів через контрнаступ ЗСУ досягнули пікової точки. Для того, аби зупинити процес деокупації, росіяни підірвали Каховську ГЕС. Однак загарбники не розрахували, що це може лише ускладнити ситуацію для них та відкрити нові можливості для ЗСУ.

Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор. За його словами, знищення Каховської дамби не зупинило контрнаступ України – лише дещо його відтермінував. Крім того, результати спаду води можуть додати ЗСУ деякі інші варіанти для наступу.

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Що змінить підрив дамби

Окупанти радіють підриву Каховської ГЕС, мовляв, це зупинить контрнаступ ЗСУ. Однак у СтратКомі ЗСУ швидко цю інформацію спростували. Зокрема, генерал-лейтенант Сергій Наєв додав, що такий варіант заздалегідь прораховували.

Себто значною мірою на контрнаступ України це не вплине.

Підрив лише на кілька тижнів переносить контрнаступ на декілька тижнів. При чому спад води може відкрити ще деякі напрямки, які раніше, можливо, розглядали не для першого етапу (наступу – 24 Канал),

– зазначив Роман Світан.

Через декілька тижнів стане зрозуміло, скільки води залишилось у Каховському водосховищі, а по Дніпру стане видно, де знесло російські мінні поля та укріплення. Це допоможе військовому командуванню планувати дії Збройних Сил далі.

Роман Світан про вплив підриву Каховської ГЕС на дії ЗСУ: дивитись відео

Росіяни можуть готувати втечу

Військовий експерт припустив можливість прийняття рішень щодо пришвидшення планів наступу після відомостей про наслідки знищення ГЕС.

Все було прораховано і пропрацьовано. Ніяк це не вплинуло на загальний рух наших військ. Просто відсунуло його тижні на два саме на Півдні в районі Херсону,

– зауважив Світан.

Росіяни отримали два тижні фори, можливо, вже для підготовки до відходу з лівого берега Херсонщини. Річ у тім, що зараз дзеркало води північніше Каховської ГЕС не дозволяє рухатись українським військовим. Натомість росіянам дозволяє керовано відійти з цього плацдарму.

Не виключено, що росіяни зараз почнуть йти з лівобережжя Херсонщини. Ймовірно, вони могли частково здогадуватись про плани ЗСУ, тобто розуміють, що більше часу у них не буде. Якщо за два тижні вони не відійдуть самі – то просто будуть знищеними.

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