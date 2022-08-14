Європейська енергетична безпека нині опинилася в руках українського фронту, – Солонтай

росія продовжує шантажувати країни Заходу енергетичним питанням. Наступна зима може повністю змінити уявлення європейців про залежність від російських енергоносіїв.

Таку думку 24 каналу висловив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти (ІПО) Олександр Солонтай. З початку серпня 2022 року росія повідомила про призупинення експорту нафти через українську систему.

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Крім того, москва обмежує постачання газу до країн Євросоюзу.

"Ми в одному човні"

За словами Солонтая, зараз енергетична ситуація у Європі пов'язана із тим, як розвиваються події в Україні.

Європейська енергетична безпека частково опинилася в руках українського фронту. Зараз перемога України може врятувати країни ЄС від залежності від росії, на яку вони колись підсіли,

– зазначив експерт.

Він додав, що енергетична ситуація ще більше зближує українців і європейців, адже "ми опинилися в одному човні".

Як Європа готується до зими

Взимку як Україну, так і країни Євросоюзу чекає мегавипробування, причиною якого стала росія.

"Найприємніше, що країни ЄС перестали готуватися на мінімалках. Зараз країна за країною – Італія, Польща, Велика Британія, Іспанія – починають рапортувати про те, що вони вже закінчили підготовку до зими", – сказав Солонтай.

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За його словами, влада європейських держав почала враховувати при підготовці можливі екстраординарні погодні явища.

"Газова "дубинка" працює проти самої росії"

Директор програм практичної політики ІПО вбачає у можливій енергетичній кризі й позитивний момент.

"Цікаво спостерігати, як російська газова "дубинка" починає працювати проти самої ж росії. Спочатку вона боляче била по нас і по Європі, а зараз може з'явитися протилежний тренд", – сказав він.

"Енергетична революція у Європі"

Високі ціни на енергоносії стимулюють енерготехнології. За словами Солонтая, вже зараз в Європі починає працювати величезна кількість програм енергозбереження на рівні населення. Європейці знову активно цікавляться альтернативними джерелами енергії.

За такої ціни на російські енергоносії очевидно, що краще обрати щось екологічніше і своє. Можливо, навіть відбудеться енергетична революція побутового споживання у Європі,

– наголосив директор програм практичної політики ІПО.

Якою була помилка ЄС

Солонтай висловив впевненість, що наступний опалювальний сезон у Євросоюзі мине нормально.

Думаю, за підсумками цієї зими Європа переконається у правильності свого рішення триматися якомога далі від москви. Вони (європейські політики – 24 канал) усвідомлять, що російська монополія була зайвою і вони свого часу зробили помилку, пригальмувавши розвиток альтернативної енергетики,

– сказав експерт.

На його думку, зараз у західних країн є велика можливість надолужити втрачене в енергетичній сфері.

Газовий шантаж росії: головне

кремль використовує проти країн Європи газовий шантаж. Є загроза, що постачання можуть відключити в неочікуваний момент. Президент України Володимир Зеленський звертав увагу, що він не припиниться, тож Європа повинна бити по росії у відповідь жорсткими санкціями.

Країни Європейського Союзу наприкінці липня погодили надзвичайний план щодо скорочення споживання газу. За словами дипломатів, план Єврокомісії передбачає скорочення національного споживання газу в період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року на 15 відсотків.

Кожна з європейських країн також шукають додаткові варіанти, як пережити зиму. Зокрема, Італія розглядає Алжир як потенційного нового постачальника газу, нарощує використання відновлюваних джерел енергії та повернулася до вугілля, щоб освітлювати будинки й щоб міг працювати бізнес.

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