США з'ясовують, як саме це сталося: Байден переконаний, що літак Пригожина збили

Внаслідок падіння літака загинув ватажок вагнерівців Євгеній Пригожин. Президент США Джозеф Байден згодом заявив, що Вашингтон намагається з'ясувати, за яких обставин це сталося. Однак відомо точно, що судно – збили.

Рівно через два місяці після заколоту ПВК "Вагнера" впав літак з Пригожиним на борту. У Білому домі переконані, що судно – збили, однак залишають відкритим запитання, як це було зроблено.

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Байден про загибель Пригожина

Як пишуть Sky News з посиланням на американського лідера, поки у США вважають, що Пригожин загинув в авіакатастрофі, причина якої поки невідома.

Джо Байден прокоментував долю керівника "Вагнера" ​​Євгена Пригожина, заявивши, що США намагаються точно визначити, як було збито його літак,

– йдеться у матеріалі.

Окрім того, там зазначено: в американській розвідці цими днями припустили, що літак міг впасти, внаслідок вибуху на борту. Проте це всього "попередні результати розслідування".

Зверніть увагу! Байден коментував смерть Пригожина одразу після його смерті 23 серпня. Тоді глава Сполучених Штатів сказав, що не може сказати достеменно, що трапилося, однак він не здивований. "Я займався спортом останні півтори години", – констатував американський лідер.

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