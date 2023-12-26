Достатньо одного удару: Жданов сказав, яка зброя допоможе знищити логістику росіян

Українські військові систематично порушують логістичне забезпечення російських окупантів. Якщо остаточно знищити Кримський міст, ворог втратить можливість вести бойові дії.

Військовий експерт Олег Жданов сказав 24 Каналу, якою зброєю можна це зробити. Ідеться про ракети ATACMS із дальністю в 300 кілометрів.

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"Ми можемо повністю припинити постачання будь-яких видів забезпечення для російської окупаційної армії по периметру нашого кордону", – констатував Жданов.

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Головною пересторогою партнерів залишаються удари їхньою зброєю по території Росії. Однак Крим – це українська територія, хоч і окупована.

Ворог не може повною мірою використовувати Кримський міст, який зазнав кількох ударів. Тому окупанти намагаються побудувати залізницю вздовж Азовського узбережжя через Донецьку й Запорізькі області.

Однак і це питання можна розв'язати за допомогою ATACMS.

Будь-яке будівництво має свою ахіллесову п'яту. Там є річка Кальміус, і вони намагаються побудувати через неї міст. За наявності ракети ATACMS цей міст знесуть одним ракетним ударом,

– наголосив Жданов.

На його думку, Україна може отримати ATACMS на 300 кілометрів разом з основною партією авіації наприкінці січня – на початку лютого.



Основні характеристики ATACMS / Інфографіка 24 Каналу

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