Необхідно впіймати момент: у Повітряних силах розповіли, Коли ЗРК Patriot може збивати "Кинджал"

ЗРК Patriot уже неодноразово доводили свою ефективність та навіть збивали гіперзвукові ракети "Кинджал". У Повітряних силах назвали технічний момент, завдяки якому це стає можливим.

Хитрість у тому, щоб упіймати ракету, коли та перегодить з гіперзвукової швидкості на надзвукову. Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш

Дивіться також "У найкращому випадку": прем'єр Фінляндії назвав терміни, у які Україна отримає нові системи ППО

Як збивають "Кинджал"

Унікальна особливість ракети "Кинджал" проявляється перед тим, як вона має завдати удару. Під час безпосередньої атаки на ціль, "Кинджал" змінює свою швидкість з гіперзвукової на надзвукову. Цей момент переходу, як стверджує речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, робить ракету вразливою для атак систем ППО.

Дійсно, "Кинджал" може розвивати гіперзвукову швидкість. Після того як її скидає МіГ-31К, вона також набирає ще і швидкість польоту літака. Однак коли ракета безпосередньо вже йде атакувати ціль, то заходить не на гіперзвуковій швидкості, а на надзвуковій. "Кинджал" стає балістичною ракетою. І в той момент, коли вона стає з гіперзвукової балістичною ракетою, то ми можемо її успішно атакувати,

– розповів речник Повітряних сил.

Він також зауважив, що із цією задачею уже неодноразово справлявся ЗРК Patriot.

Також можуть збивати "Кинджали": що відомо про ЗРК SAMP/T

Українські військові поки не використовували італійсько-французький ЗРК SAMP/T для збиття ракет "Кинджал", хоч цей комплекс має характеристики, що можуть бути ефективними проти "Кинджалів".

Євлаш зазначив, що наразі всі ракети балістичного типу збивалися ЗРК Patriot, у той час, як ЗРК SAMP/T не попадалися такі цілі.

Він також розповів, що теоретично на "Кинджал" можна впливати за допомогою засобів РЕБ, проте це вкрай складно.

Швидкість ракети "Кинджал"швидкості звуку, і вона може на 2000 кілометрів, а якщо запускається з літака, то на 3000 кілометрів.