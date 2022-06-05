Як ЗСУ ліквідовують окупантів у Сєвєродонецьку: потужне відео під 5 симфонію

Збройні Сили України успішно стримують російських військових, які намагаються захопити Сєвєродонецьк. Наші героїчні воїни випалили окупантів у східній частині міста.

Українські військові знищили вороже укріплення

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ ліквідовують окупантів у Сєвєродонецьку. За його інформацією, українські захисники продовжують витісняти загарбників із Сєвєродонецька.

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57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка повідомила про результати своєї роботи. Унаслідок точної роботи знищено:

вороже укріплення;

дві БМП-1;

легкові автомобілі противника.

Також Гайдай поширив відео українських військових, які продемонстрували, як знищують окупантів у східній частині Сєвєродонецька. Зауважимо, що на ефектне відео накладена 5 симфонія Бетховена.

Відео, як українські військові знищують російську техніку

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