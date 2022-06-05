Як ЗСУ ліквідовують окупантів у Сєвєродонецьку: потужне відео під 5 симфонію
Джерело:Сергій Гайдай
Збройні Сили України успішно стримують російських військових, які намагаються захопити Сєвєродонецьк. Наші героїчні воїни випалили окупантів у східній частині міста.
Українські військові знищили вороже укріплення
Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ ліквідовують окупантів у Сєвєродонецьку. За його інформацією, українські захисники продовжують витісняти загарбників із Сєвєродонецька.
Це важливо У бомбосховищах "Азота" є ще 500 людей, які навідріз не хочуть евакуйовуватися, – Гайдай
57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка повідомила про результати своєї роботи. Унаслідок точної роботи знищено:
- вороже укріплення;
- дві БМП-1;
- легкові автомобілі противника.
Також Гайдай поширив відео українських військових, які продемонстрували, як знищують окупантів у східній частині Сєвєродонецька. Зауважимо, що на ефектне відео накладена 5 симфонія Бетховена.
Відео, як українські військові знищують російську техніку
Росія намагається захопити Сєвєродонецьк: що відомо про бої
- Збройні сили Росії зосередилися на захопленні Сєвєродонецька після того, як окупували 95% території Луганської області. Війська агресора наприкінці травня частково прорвали оборону ЗСУ та зайшли вглиб міста. Відтоді у Сєвєродонецьку точаться запеклі бої.
- За даними Генштабу ЗСУ, росіяни кинули основні сили, щоб оточити наших військових біля Сєвєродонецька та Лисичанська. За словами Сергія Гайдая, Росія хоче захопити місто до 10 червня.
- Британська розвідка 5 червня повідомила, що Збройні Сили України здійснили вдалий контрнаступ у Сєвєродонецьку, що могло призупинити оперативний успіх росіян.
- За попередніми даними глави Луганської ОВА, росіяни контролюють половину міста. Зокрема, ворожа армія зайнялася позиції у східних кварталах Сєвєродонецька. Місто наразі поділене навпіл.
- Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ, яким нещодавно на допомогу прийшли бійці Інтернаціонального легіону, можуть відбити місто. Та він зазначив, що це не матиме стратегічного значення.
- Голова Сєвєродонецької ОВА Олександр Стрюк 4 червня інформував, що ситуація у місті складна. За його словами, українські військові намагаються витіснити ворога, через що ведуться позиційні вуличні бої.
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