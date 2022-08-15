Як Україна може зруйнувати кримський міст: Жданов назвав найефективніший спосіб

Не секрет, що кримський міст є потенційною ціллю для Збройних Сил України. Нам необхідно зруйнувати або хоча б пошкодити його, аби ще більше ускладнити логістику ворога.

Чим краще вдарити по кримському мосту

Тож, ймовірно, рано чи пізно українські сили все ж завдадуть по ньому удару. Однак вразити таку масштабну ціль не так легко. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Олег Жданов.

Цікаво Знищення кримського мосту вкрай важливе, але поки не на часі, – військовий експерт

Він вважає, що найефективнішим для знищення мосту або припинення його роботи як переходу був би груповий удар ракетами до HIMARS типу ATACMS, якщо вони надійдуть нам на озброєння від США.

Необов'язково його руйнувати, головне – вивести з ладу, порушити дорожнє покриття, унеможливити прохід техніки. А на залізничному мосту порушити справність або цілісність колії,

– додав експерт.

Чи боятися російської ППО

Жданов зауважив, що на відео останнього удару по Антонівському мосту наочно видно, як російська протиповітряна оборона не може впоратися з реактивними снарядами від системи HIMARS. За його словами, тактичні комплекси ППО били врізнобіч, але жодного снаряда, судячи з відеоролика, так і не збили.

"Вони намагаються зробити хоч щось, адже не можуть просто сидіти і спостерігати. Тому застосовують якісь міри, хоч вони і недієві в цьому випадку", – вважає військовий експерт.

Яку альтернативу мають росіяни

Він погодився, що у випадку знищення чи пошкодження кримського мосту росіяни можуть знайти альтернативу. До прикладу, повернутися до паромної переправи, яку використовували до того, як збудували міст через Керченську протоку.

Жданов переконаний, що ці пороми справді десь стоять, і окупанти потенційно можуть розраховувати на них як на "запасний варіант". Однак, можна припустити, що ці судна не в найкращому технічному стані.

Експерт пригадав, як росіяни намагалися відремонтувати важкий авіаносний крейсер "адмірал кузнєцов". Його поставили в сухий док, а коли дали команду вийти звідти та піти в Норвезьке море, щоб спостерігати за навчаннями НАТО, док потонув та ще й поламав крейсер. Виявилося, що з нього познімали всі насоси.

Він припустив, що щось подібне могло трапитися і з тим самим флотом поромів, які колись ходили з Керчі в Новоросійськ або інші російські міста. "Там навряд чи щось заведеться. Якщо вони ще на плаву, то там вже давно все познімали", – підсумував він.

Жданов про найефективніший спосіб вразити кримський міст: дивіться відео

Як ЗСУ руйнують логістику ворога