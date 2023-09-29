Зосереджують там все: чому для росіян Мелітопольський напрямок такий важливий

На Мелітопольському напрямку, зокрема на лінії Роботине – Вербове, українські бійці продовжують наступ. Росіяни абсолютно чітко усвідомлюють важливість цієї ділянки фронту й того, що станеться, коли Збройним Силам вдасться прорватися до лінії Токмак – Верхній Токмак.

Військовий експерт Сергій Грабський розповів 24 Каналу, що означатиме для росіян поразка на цьому напрямку. Раніше українські бійці прорвали оборону окупантів біля Вербового у Запорізькій області.

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Попереду надзвичайно важкі бої

Вийшовши на лінії Токмак – Верхній Токмак, наші військові фактично переріжуть єдину залізницю, яка з'єднує Росію з анексованим Кримським півостровом. Залізничне сполучення – це хребет забезпечення потреб окупантів на Південному фронті.

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"Після цього можна рахувати місяці до звільнення Криму й остаточного розвалу Південного фронту, що кардинально змінить ситуацію на полі бою. Тоді можна буде говорити про інший перебіг війни. Тому противник відчайдушно намагається зосередити всі сили на цьому напрямку", – сказав Грабський.

Власне, задля допомоги на цьому напрямку окупанти пожертвували наступом на Куп'янському напрямку, де ворог зосереджував війська. Однак протягом останніх кількох днів активність загарбників знизилася, що свідчить про те, що частина цих підрозділів перекидається на Південь України з метою зупинити наступ Збройних Сил.

Росіяни намагаються створити додаткові лінії оборони. Тому я б хотів уникнути легковажної думки, що ми прорвалися і йдемо в наступ. Попереду на нас чекають надзвичайно важкі бої, яких, на жаль, ніяк не уникнути,

– зауважив військовий експерт.

Для Сил оборони очевидною є необхідність прорватися на цьому напрямку і завершити весняно – літню – осінню кампанію 2023 року. Наші військові й так вели, і продовжують вести виснажливі бої. Україні треба увійти в новий рік з перспективами й зосередитися на плануванні нових операцій на інших напрямках.

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Росіяни не зможуть утриматися на Півдні

Перемога у війні визначається не кілометрами звільненої території, а кількістю і якістю завдання ударів по ворогу, які знищують його бойовий потенціал і міць.

Я навмисно підкреслив, що ми не ставимо кінцевого завдання, щоб визволити Токмак. Вихід на цю лінію забезпечить переривання логістики,

– додав Грабський.

Ефективність проведення операції на Мелітопольському напрямку визначає вихід на лінію Токмак – Верхній Токмак. Це стане маркером, який покаже, що можливості окупантів утримуватися на Південному напрямку значно скоротяться.

Яка ситуація у районі Токмака