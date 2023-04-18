Окупантів і захисників розділяють лічені метри: прикордонники показали вуличні бої у Бахмуті

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається найважчою на всій лінії фронту. Власне, з'явилося відео вуличних боїв, які вже не перший місяць ведуться за місто. Також прокоментував хід бойових дій командувач Східного угрупування військ.

У вівторок, 18 квітня, прикордонники показали битву за Бахмут, яка перемістилась уже в центральну частину населеного пункта. Варто розуміти, що інколи загарбників та українських воїнів розділяють лічені метри.

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Нова тактика Росії

Як зазначено у повідомленні, жодних ознак того, в найманців та зеків з ПВК "Вагнера" є якийсь там "снарядний голод", – немає. Хоча про це раніше заявляли в командуванні батальйону, який уже щонайменше від серпня не може підкорити Бахмут.

Також у той час, коли разом з іншими силами оборони прикордонники полюють на ворожу авіацію, "вітають російських військових з останнім снігом", рятують побратимів, – самі ж окупанти почали використовувати нову тактику.

Я думаю, в Бахмуті на всіх напрямках тактика в них така. Заходить група до 10 людей. Розвідує ситуацію. Відкривають вогонь вони з метою, аби ми відкрили вогонь у відповідь. Потрібно це, щоб вони виявили нашу вогневу точку,

– запевнив український захисник.

Окрім того, він зазначив, що у ворога дуже багато дронів, за допомогою яких він може виявити вогневу точку. Здебільшого потрібно для цього загарбникам близько 3 днів, під час яких вони підкрадаються до позиції, а потім групою у 20 людей намагаються її взяти в кільце.

Як ведуться вуличні бої за Бахмут: відео ДПСУ

Операції ворога не мають результату

Командувач Сухопутних військ ЗСУ та генерал-полковник Олександр Сирський також коментував ситуацію на цьому напрямку. Він наголошував, що хоч і противник намагається наступати на декількох напрямках одночасно, його дії – безрезультатні.

Попри високу активність ворога, нашим бійцям вдається стримувати його просування вперед та завдавати значних втрат. Наші бійці відчутно гальмують наступальні дії ворога,

– йдеться в повідомленні.

Власне, на Бахмутському напрямку Росія збільшує активність важкої артилерії та щоразу завдає все більше авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну. Однак все ж можна підсумувати, що ситуація – контрольована та наші Збройні Сили здійснюють справжній подвиг, тримаючи оборону Бахмута.

Як прикордонники та ЗСУ тримають оборону Бахмута: дивіться відео ДПСУ

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