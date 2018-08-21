Як харківський мер Геннадій Кернес врятувався від кримінального переслідування

Харківський мер Геннадій Кернес поповнює список тих, хто врятувався від кримінального переслідування завдяки змовам на найвищих поверхах корумпованої влади. Це гарантує йому можливість стати депутатом Верховної Ради або вкотре обратися мером.

У розпал літньої відпустки, коли суспільна увага не сконцентрована на політичних подіях, Київський райсуд Полтави закрив справу щодо харківського міського голови Геннадія Кернеса і його охоронців.

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Ще 2 березня 2015 року, тобто 3,5 роки тому, Кернесу повідомили про підозру за статтями "незаконне позбавлення волі або викрадення людини", "катування", "погроза вбивством". Процес перенесли з Харкова до Полтави, щоб справа не потрапила до кишенькового судді Кернеса.



Суддя, який закрив справу Кернеса подав у відставку

Кернес насправді має значно більше впливу, ніж просто міський голова обласного центру. Кернес є одним з олігархів середньої руки в Україні. В нього є вплив на власні медіа, на напівкримінальні угрупування, серед його партнерів – олігархи Фукс і Коломойський, він впливає на групу Відродження у парламенті та має доступ до розпилу бюджету.

Тому він був готовий на будь-яку ціну вирішити проблему – і знайшов потрібних союзників у цій афері на Банковій. Суддя Андрій Антонов оголосив про закриття справи Кернеса з формулюванням – цитую: "У зв’язку з відмовою сторони обвинувачення від підтримання обвинувачення у справі". Тобто він розцінив неявку прокурорів на дебати у справі Геннадія Кернеса як відмову від звинувачення.

Ця історія – черговий приклад корупційної кругової поруки, яка рятує найбільш одіозних діячів від тюрми. Якщо подивитися на ситуацію глибше, спливають нові подробиці, які дедалі сильніше переконують в змові.

Перше, на себе звертає увагу прокурор у справі Кернеса. Хоча його адвокати намагалися пояснити закриття справи тим, що жоден із 19 заявлених прокурорів не приїхав до суду, насправді обвинувачення в суді підтримували двоє прокурорів. І старшим прокурором у справі Кернеса був Ігор Ємець.

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Слідкуйте далі за руками. Дружина цього самого прокурора Ємця – Світлана Ємець – є адвокатом у справі щодо Олександра Волкова, який підозрюється у викраденні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького в ході революції гідності, в результаті чого останній був вбитий.

Сам Кернес неодноразово користувався послугами бойовиків Жиліна Оплот. І банда викрадачів Луценка-Вербицького також користувалася послугами бойовиків Жиліна Оплот. Іншими словами, чоловік Світлани Ємець як прокурор підтримував обвинувачення Кернеса. Той для протидії акціям протесту використовував те ж саме злочинне угрупування, яке використовував клієнт його дружини-адвоката.



Справа Кернеса навмисно затягувалась

І йдеться про одні й ті самі події – викрадення та катування людей під час революції гідності. Прокурор мав брати самовідвід через очевидний конфлікт інтересів.

Друге, що звертає на себе увагу – це темпи розгляду справи. На момент закриття справа Кернеса слухалася вже 3 роки. Для одноепізодного провадження це дуже довго. Тобто явно існував договір про те, щоб затягувати провадження. Але після 3 років повільного слухання суддя раптом починає призначати кожного наступного дня засідання.

Тобто кардинально міняє темпи розгляду і робить засідання щодня 7 днів поспіль, хоча і мав листа від прокурорів про неможливість прибути на засідання через хворобу.

Виглядає так, що суддя в змові з Кернесом мав на меті показати недисциплінованість прокурора та скористатися цим як приводом для закриття справи. І третє, на що треба звернути увагу – неявка прокурора на засідання не є підставою для закриття провадження, як це зробив суддя у справі Кернеса.

В разі неявки без поважних причин суддя мав закликати прокурора до відповідальності, ініціювати його дисциплінарне покарання, направивши листи до Генпрокуратури та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, вимагати для нього догани – але аж ніяк не закривати справу.

Адже відмова від обвинувачення – це процесуальне рішення, яке оформлюється належним чином. Виноситься мотивована постанова, яка погоджується з прокурором вищого рівня, а потім долучається до матеріалів кримінального провадження.

Іншими словами, відмова прокурора від обвинувачення – це активна дія, а не бездіяльність. А тому неявка прокурора не може трактуватися як відмова від обвинувачення. Адже, наприклад, якщо на процес не з'явився адвокат обвинуваченого – то це також не може бути підставою для закриття справи.

Іншими словами, закриття справи Кернеса було добре зрежисованою виставою, де суддя призначав засідання на кожний наступний день та явно вийшов за межі своєї компетенції, а старший прокурор у справі мав конфлікт інтересів. Змову щодо Кернеса видно і в тому, як прокуратура старанно обходить його постать, коли розслідує справу по земельним аферам. У вересні 2016 року генпрокуратура провела понад 120 обшуків і в Харківській міській раді, і в резиденції Кернеса готелі "Національ", в кооперативах, які отримали землю на сотні гектарів.



Закриття справи Кернеса – придумана вистава

Генпрокурор Луценко навіть називав вартість вкрадених земель – тільки балансова становила понад 4 мільярди гривень. Мером Харкова на той момент був Михайло Добкін, а секретарем міської ради – Геннадій Кернес. Згідно з вироками щодо засновників кооперативів, які повністю визнали свою вину, організаторами схеми були "посадові особи та керівництво Харківської міської ради".

В суді слухаються справи щодо заступниці Кернеса, щодо головного архітектора, з нардепа Добкіна зняли недоторканість, а от самого Кернеса… наче на світі немає! Хоча Кернес на той момент як секретар міської ради готував порядок денний сесії та включав туди питання про виділення землі кооперативам.

Тобто як і закриття справи за побиття під час Євромайдану, так і відсутність підозри Кернесу в земельній справі – це ланки одного ланцюга. Мета Банкової – це скористатися Кернесом для переобрання Порошенка на другий термін. Мер Харкова має гарантувати результат у другому за населенням місті України, а Порошенко, в свою чергу – зняття з нього претензій.

І навіть тепер якщо ріщення про закриття справи Кернеса буде скасоване в апеляції, воно все одно піде на новий розгляд новим складом суду, а значить – в найближчі роки жодних вироків не очікуватиметься. І він як несудимий зможе балотуватися як до Верховної Ради, так і в мери Харкова, забезпечуючи Порошенку потрібний результат.

Це і є сценарій кругової поруки корупціонерів та злодіїв, зруйнувати який ми повинні на найближчих виборах, якщо хочемо зберегти шанс залишитися європейською країною.