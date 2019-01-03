Як храми УПЦ МП переходитимуть до ПЦУ після отримання Томосу: відома процедура

Багато громад Української православної церкви Московського патріархату будуть переходити до новоствореної Православної церкви України після отримання нею Томосу про автокефалію. Проте, цей перехід буде відбуватися за певними правилами.

Про це повідомила начальниця управління у справах національностей, релігій та фінансово-планової роботи Львівської облдержадміністрації Леся Корнат, передає "Радіо Свобода".

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За її словами, на Львівщині діють 49 парафій УПЦ МП. З них чотири громади вже заявили про перехід до єдиної Православної церкви, а ще 5 готові зробити це і про своє рішення повідомили єпископів.

"Ми очікуємо, що набагато більше громад після свят будуть переходити у Православну церкву України", – зазначила чиновниця.

Представниця Львівської ОДА пояснила, що для такого переходу має бути представлений певний стандарт документів.

Громада має провести збори релігійної громади, результатом яких є протокол, у якому має чітко бути записано про зміну юрисдикційної приналежності. Потім звернутись до єпископа, під яким вони хочуть бути, погоджують із ним кандидатуру священика, який керуватиме цією громадою. Далі з цим пакетом документів, статутом, бо кожна релігійна громада має статут, вони йдуть до нас в управління і ми реєструємо,

– розповіла Корнат.

Вона відзначила, що у деяких областях реєстрація релігійних громад відбувається через Центри надання адміністративних послуг. Проте, у Львівській області такого немає, тому громада подає документи в управління, де її реєструють, як релігійну громаду. Після цього віряни йдуть у ЦНАП, де їм роблять реєстрацію.

Нагадаємо, протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.