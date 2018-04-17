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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як Канада допомагає українській армії

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Канадський уряд передав українським прикордонникам обладнання, вкрай необхідне для роботи на Донбасі на пунктах в'їзду з окупованої території.

Посол Роман Ващук особисто інспектує роботу інспекторів Краматорського прикордонного загону. Тепер усі вони працюватимуть на сучасній апаратурі – подарунку канадського уряду.

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За новою схемою інспектори працюватимуть за так званими тонкими клієнтами – комп'ютерами, що лише з'єднують користувача із єдиним столичним сервером. Таким чином, прикордонники убезпечили себе від кібератак та витоку інформації. Начальник зв'язку Краматорського загону ДПСУ Сергій Свіргуненко заявив, що на робочих місцях службова інформація не буде циркулювати.

Канадський посол в Україні
Канадський уряд передав українським прикордонниками обладнання

За півмільйона доларів Канада закупила та передала Українським прикордонникам 150 тонких клієнтів, 6 серверів, систему зберігання інформації та програмне забезпечення. У ДПСУ кажуть – скоро все буде в роботі.

Канада допомагає українським прикордонникам із початку війни: бронежилетами, медикаментами, дорогою електронікою, раціями.

Звичайно, в наших умовах зв'язок – це дуже важлива річ. Наразі, на даному контрольному пункті виїзду всім складом використовуються дані радіостанції,
– сказав помічник начальника Краматорського прикордонного загону Ігор Заруднєв.

На передову, в Майорськ, де на сусідніх позиціях точиться бій їде і сам посол Канади в Україні Роман Ващук. Він зазначив, що цього року планують виділити для ДПСУ ще близько 800 тисяч доларів. Ващук досліджує роботу пункту та вже має певні ідеї, куди гроші витратити.

Трохи постійних приміщень. Звісно, є дилема з українською стороною, бо не хочеться це будувати як міжнародний кордон. Але, хочеться, щоб ваші люди мали умови гідні для вимушеного пересування,
– прокоментував посол Канади.

Нагадаємо, на думку колишнього посла США в Україні Джона Гербста, війна на Донбасі є більш складною для президента РФ Володимира Путіна, ніж для Президента України Петра Порошенка. Він також зазначив, що Україні "вкрай важливо" бути готовою до ескалації на Сході та до необхідності захищатися.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Новини США Канада Війна на Донбасі Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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