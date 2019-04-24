Як на Великдень і травневі свята працюватимуть Нова пошта і Укрпошта

На Великдень і травневі свята українці відпочиватимуть з 27 квітня до 1 травня, тобто 5 днів поспіль. У цей період "Укрпошта" та "Нова пошта" змінять свої звичні графіки роботи.

У травні буде ще один вихідний – 9 травня, яке випадає на четвер. а субота, 11 травня, буде робочою (відпрацювання за вівторок, 30 квітня).

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Графік роботи на свята відділень та кур'єрської доставки "Нової пошти":

27 квітня – за звичайним графіком суботи;

28 квітня – вихідний;

29 квітня – з 9:00 до 16:00;

30 квітня – за звичайним суботнім графіком;

1 травня – з 9:00 до 16:00;

2 травня – за графіком роботи у будній день;

8 травня – за графіком роботи відділення в суботу;

9 травня – з 9:00 до 16:00;

10 травня – за графіком робочого дня;

11 травня – за звичайним суботнім графіком.

"Укрпошта" також змінить свій графік роботи. При цьому у цього поштового перевізника буде більше вихідних, ніж у "Нової пошти":

"Укрпошта" не працюватиме 28 квітня, 1, 2 і 9 травня.

За звичайним графіком "Укрпошта" працюватиме 30 квітня, а також 4, 5, 6, 7, 8, 11 травня.

А по п'ятницях, 3 і 10 травня, "Укрпошта" працюватиме в недільному режимі.