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      Як партія "Сила людей" зібрала 5 мільйонів для застави у ЦВК та яким буде майбутній парламент

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      Про партію "Сила людей", їхні методи роботи з виборцями, про гроші, які вони зібрали для реєстрації у ЦВК та про майбутній парламент – в прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт та лідер партії "Сила людей" Олександр Солонтай у прямому ефірі 24 каналу.

      Як партія "Сила людей" зібрала 5 мільйонів гривень для застави у ЦВК?

      – В Україні прийнято, що за політичною силою стоїть або власник, або лідер, або олігарх-спонсор. Така система – це масовий збір від людей і є обмеження, що одна людина не може дати більше, ніж певну суму для того, щоб партія під час виборів не перетворилося в його власність. 

      – Результати "Сили людей" такі – перший раз у 2014 році ми власними силами назбирали один мільйон 800 тисяч, щоб зареєструватися на вибори до Верховної Ради. Зараз ми зібрали п'ять мільйонів, з яких 800 тисяч ми витратили на реєстрацію мажоритарників.

      Важливо! Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість

      Як збирала гроші "Сила людей"? Всі наші кандидати у депутати збирали по 42 тисячі гривень. Тобто кожен мав або принести власні гроші, або зібрати у людей зі свого кола.

      – Як я зібрав свої 42 тисячі? Я написав пост у Facebook, що я йду на парламентські вибори і залишав номер картки, аби люди могли за бажанням підтримати. Далі я відзвітував скільки грошей і отримав, і скільки не вистачало. На завершальному етапі я показав, що мені прийшло 53 тисячі, хоча требу було 42. Я відіслав ці гроші на рахунок партії для реєстрації.

      – Так вчинив кожен кандидат у нашому списку. У нас була так звана умова – якщо йдеш у "Силу людей", то мусиш зібрати гроші. Ми так перевіряли людей. Адже віддати власні гроші неважко, а зібрати – інша справа.

      Чи не даремно "Сила людей" збирає гроші, якщо має низький рейтинг?

      – Ми зібрали рівно стільки, скільки того вимагала держава. У майбутньому, якщо ми пройдемо в Раду, ми хотіли б це змінити. Ми вважаємо, що краще показувати живі підписи людей, які хочуть бачити партію у парламенті, ніж збирати гроші.

      – Хоча, якщо наступні виборчі кампанії будуть планові, то проблема грошей зникне сама собою. 42 тисячі гривень кандидатові зібрати у своїх виборців та прихильників – це реальна сума для кандидата.

      Партія
      Партія "Сила людей"

      Як підняти рейтинг? Збирати гроші на білборди чи олігархічне телебачення десь на "Інтері" чи "1+1" – це не точно наш метод. Якщо нас запросять у студію, то ми прийдемо і відповімо на всі питання, а якщо не запросять, то віддавати їм мільйони ми не будемо. Наш метод – це пряме спілкування з людьми, робота через інтернет, спілкування у громадах, де ми вже показали свої результати.

      Яким може бути майбутній парламент?

      – Верховна Рада – це "захисна парасолька" для деяких депутатів, тому вони купують недоторканість – це може бути 1, 2 чи 5 мільйонів доларів. Це їм економить гроші та дозволяє здійснювати злочини.

      – Для "Сили людей" – парламент це цікавий виклик. Адже ми нові люди – з точки зору того, що ніколи не були в парламенті, а точки зору, що ми 5 років працюємо в цій сфері. "Сила людей" так і ставить питання – що мають бути не просто нові люди, а підготовлені та перевірені. Це важливо, щоб політики не витрачали багато часу на вивчення роботи парламенту.

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      Теги: Новини політики Новини України Гроші Парламентські вибори 2019 ЦВК Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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