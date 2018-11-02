Як пережити розлучення, якщо чоловік покинув заради іншої: інтерв'ю з психологом

Як прийняти зраду, пережити розлучення з чоловіком і пояснити дитині, куди пішов тато?

Про це та багато іншого читайте в інтерв'ю з психологом, сімейним консультантом-медіатором, кандидатом у транзактні аналітики в галузі психотерапії, фахівцем з казкотерапії Марією Фабричевою.

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Згадаймо історію з жінкою, яка втопила своїх дітей. Є версія, що вона складно переживала відхід чоловіка… Настільки може затягнутися переживання розриву, і на що жінка тоді здатна?

Переживання розриву – це завжди втрата, яку нас переживати не вчили. Нам завжди говорили, що чиясь смерть – це втрата, землетрус з жертвами – втрата, а розпад стосунків – не біда, просто треба бути сильною і мужньою…

Людина має навчитись проживати емоції: плакати, виписувати, виражати гнів, пам'ятати про всі стадії: шок, гнів, заперечення, торги, депресія і прийняття. Це все треба вчитись проживати або звертатись до спеціаліста.

Як далеко може зайти? Якщо у жінці всередині назбирався стрес, вона не відчуває підтримки і не бачить іншого виходу, окрім як піти з життя, то це може призвести до трагічного сценарію…

Я б не хотіла акцентувати на тому, що жінка після розлучення обов'язково дійте до такого фіналу. Ні! Цих втрат має бути менше. Кінець стосунків з ким завгодно – навіть з найулюбленішою людиною – це не кінець життя. Найстрашніша втрата – кінець стосунків з самим собою.

Які ознаки того, що чоловік починає ходити наліво?

Ви про ситуацію, якщо нічого не пророкувало біду, все в сім'ї добре, а чоловік прийшов і каже: "Знаєш, люба, я йду до іншої…"? Як не парадоксально, така поведінка свідчить, що чоловік поважав жінку, як матір своїх дітей і як партнера, з яким прожив довгий час. Він прийняв рішення, прийшов і повідомив. І, певне, готовий до того, що друга сторона навряд чи зрадіє або подарує великий подарунок за це...

Як визначити? Якщо жінка будує стосунки, граючи в "детектива" і намагаючись вибудувати лінію "а чи не зраджує їй чоловік", то це вже питання до самої жінки… Навіщо їй стосунки, в основі яких – недовіра і очікування, що в якийсь момент вони закінчаться зрадою? Дуже часто жінки не розуміють, що пошуки знаків на підсвідомому рівні штовхають чоловіка на зраду.

Чіткої системи знаків для всіх чоловіків немає. Пам'ятайте, що всі люди різні. Хтось здатен на регулярну зраду, бо не бачить в цьому нічого такого, у когось – спонтанні зради під дією алкоголю чи наркотичних речовин, для когось зрада – бунт проти того, що жінка його постійно пилить.

Я пропоную звертати увагу не на те, як змінилась поведінка, а на те, чи всього вам достатньо в цих стосунках. Краще ставити себе на місце партнера і думати, чи всього йому достатньо? Як часто ви даруєте сюрпризи, робите компліменти, і як багато вас об'єднує як пару? І тоді приводів хвилюватись, що хтось комусь зраджує, буде мало. Бо зрада – задоволення потреб, а не дитячий шал.

Як пережити зраду?

Вам треба підлікувати свої почуття і пережити ці емоції. У стані стресу ми не завжди можемо контролювати себе. Тому і починаються скандали, виливання болю і спроби повернути людину, аж до самоприниження. Варто пригальмувати і знайти для себе можливість вилити ці почуття, аби знизити токсичний емоційний фон, який заважає думати.

Бо ми, на жаль, погано вміємо виражати емоції, не втрачаючи здорового сенсу. І тоді відбуваються трагедії… Підтримка, турбота і увага ззовні – важливі елементи, що допоможуть, коли нам погано. Треба прийняти допомогу близьких.

Як допомогти близьким пережити розлучення?

Найперше, треба запитувати: "Що я можу зробити, щоб тобі було добре?" Бо ми часто вмикаємо синдром рятівника і поспішаємо приймати рішення замість наших друзів, яким погано. Проте наші близькі, які перебувають в стресі, не завжди можуть відповісти на це питання. Тому інколи варто просто бути поруч – водити за ручку чистити зуби, подавати чашку чаю, слідкувати, щоб людина не забула поїсти чи провітрити кімнату. Лише при бажанні говорити на теми, що хвилюють. Якщо ні – на теми, що відволікають.

Можемо запрошувати в компанії, але треба знати, що людина знову може почати говорити на болючу тему. Тому не варто в компаніях вживати алкоголь. Він не допомагає впоратись з емоціями, а лише піднімає їх. Людина втрачає контроль і йде в проблему ще більше.

Дуже часто дівчата, від яких йдуть партнери, більше бояться не самотності, а втрати фінансової стабільності, що пов'язано з втратою житла, переділом майна, переїздом в інше місто. І дуже часто такі проблеми вирішуються саме за підтримки друзів.

Важливо розуміти: якщо людина переживає психоемоційне потрясіння, травму, то вона може бути на психологічному рівні у віці дуже малої дитини – 1, 2, 5 років. Відтак потребувати не філософських бесід, а підтримки і задоволення простих базових потреб. Вона відчуватиме, що не одна і трохи підросте психологічно.

А далі зможе і заплакати, і покричати, і потупотіти ногами, і покидати дротики у фотографію. Це так звана умовна побутова допомога. Якщо бачите, що стан людини не покращується, звертайтесь до психотерапевта, який дасть фахові рекомендації. Ще варто телефонувати у служби довіри і запитувати: що треба зробити, аби не допустити трагічного сценарію.

Як пояснити дитині, куди пішов тато?

Якщо зовсім мала дитина – до 3 років – це зробити складніше. Бо вона більше проживає у світі емоцій та фантазій і відчуває фон, який йде від мами. Тут важливо пояснити, що ці почуття не спровоковані поведінкою малечі. Себто, в ситуації коли батько пішов, дитина не винна.

Дуже важливо утримуватись від ремарок, епітетів і пояснень, чому тато так зробив. Для дитини ваша інтерпретація подій – зайва інформація.

Дитині варто знати, що її люблять обоє. Якщо чадо семирічне, то можна говорити про те, що сталось, наголошуючи, що нема прямої відповіді, чому так сталось. З цим важливо впоратися. Якщо ви не можете говорити про це, не соромтесь звертатися до спеціалістів. Вони розроблять систему, яка допоможе дитині правильно сприйняти цю драму, не нанести їй травму і не накопичити гнів на батька.

Кажуть, що ради дитини треба підтримувати стосунки з колишнім коханим. А якщо вам боляче і неприємно це робити, треба себе пересилювати?

Замість вас хай підтримує це спілкування хтось емоційно стійкіший з рідних. Бо якщо ви тільки й чекаєте зустрічі, аби сказати своє різке слово чоловіку-зраднику, у це категорично не варто втягувати дитину.

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Бо чоловік йде від стосунків, але не від дітей. Діти тут ні до чого. На жаль, у нас досі у суспільстві чутно фрази: "Тато нас кинув, мама від нас пішла…" Від дітей йдуть дуже рідко.

Часто дівчата, які переживають розрив, намагаються вернути і стукають у закриті двері? Чи треба це робити, якщо він пішов?

Людина хоче повернути іншу людину з певних причин: якщо має почуття або хоче пограти у гру: повернути і відомстити. І тут я пропоную зупинитись, глянути на ситуацію і чесно відповісти: для чого ви хочете повернути цю людину? Щоб бути разом чи кинути самій? І від цього вже відштовхуйтесь.

Якщо ви дійсно досі любите, а друга сторона не хоче повертатись, дуже складно визнати, що вона має право закінчити стосунки. Дуже часто в намаганні вернути стосунки ми ніби втрачаємо себе, відволікаємось від емоцій, замість того, щоб їх прожити. У цих перегонах ми багато втрачаємо.

А ще важливо зрозуміти для себе, що стосунки тими самими не будуть, а прийдеться почати нові. Вам доведеться проговорити про все, де було боляче, поставити на цьому крапку. І придумати план, яким чином наступного разу зробити так, аби зради не було. Це будуть стосунки фактично з новою людиною.

Підсумуємо. На що треба найбільше звертати увагу, якщо пішов чоловік?

Проявіть турботу до себе, висловіть емоції: поплачте, погнівайтесь, випишіться. Знайдіть "опорну фігуру". Це може бути ваша мама, подруга або сусідка, з якою за чаєм можна про все поговорити, і яка розкаже свою життєствердну історію.

Будь ласка, спробуйте не залучати дітей в свої союзники, аби пережити зраду. З колишнім чоловіком станьте один для одного союзниками в питанні турботи і любові до своїх дітей.

І пам'ятайте про те, що так – це боляче, коли закінчуються стосунки. Але водночас, це ще не кінець вашої історії, а початок чогось нового, цікавого і дуже красивого.

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