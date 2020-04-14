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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Як почуваються тварини в зоопарку без відвідувачів: милі фото й відео

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      Карантин став причиною стресу та навіть депресії у людей. Втім тварини теж мають складну нервову організацію, і теж можуть страждати від цих проблем. Мешканці зоопарку звикли до постійних відвідувачів, тож зараз намагаються звикнути до нових обмежень. Як почуваються звірі в зоопарку – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Тварини в Київському зоопарку постійно були в центрі уваги і почували себе зірками, натомість зараз сумують за увагою глядачів.

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      За словами завідувачки  відділу приматів Ольги Янчук, не тільки відвідувачі спостерігають за тваринам, а й тварини спостерігають за відвідувачами, вони постійно шукають людей очима, та підходять впритул до скла.


      Примати сумують за відвідувачами зоопарку / Скриншот з відео

      Віталій Лясківський, керівник відділу птахів, розповів, що в період, коли немає відвідувачів, пернаті підходять до бар'єрів, і чекають, що хтось з'явиться.

      Життя зоопарку на карантині не зупиняється, у тварин все відбувається, як і раніше, за розкладом.

      Тварини живуть власним життям, яке відрізняється від нашого. Воно не зупиняється, тварини живуть розмножуються,
      – зазначив провідний зоотехнік відділу Акватераріум Кирило Суліма.

      Однак є й загрози, адже примати хворіють на ті ж хвороби, що і люди. Тому, щоб максимально убезпечити тварин, працівники дотримуються усіх норм безпеки.

      Довідка. Нещодавно стало відомо, що у нью-йоркському зоопарку Бронкса вперше на коронавірус захворіла малайська тигриця.

      Керівниця відділу приматів Київського зоопарку Валентина Дикарьова пояснила, що перед тим, як дати тваринам овочі та фрукти, робітники завжди миють, а перед тим, як годувати та прибирати, обробляють рукавички антисептиком.

      Щоб тварини почували себе комфортно, у зоопарку для них створюють умови, максимально наближені до природних.

      Для відтворення умов, наближених до природних, ми незалежно від пори року і наявності відвідувачів, проводимо збагачення середовища для тварин,
      – зазначив керівник відділу хижих тварин Завош Аббасзаде.


      Тваринам намагаються створити умови, максимально наближені до природних / Скриншот з відео

      Для того, щоб підняти настрій людям та розважити тваринок, працівники Київского зоопарку майже щодня викладають нові відео на своїй сторінці у фейсбук.

      Натомість директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков вирішив розважити мешканців звіринцю, аби вони не сумували під час карантину. Чоловік влаштував для них концерт.

      Дивіться відео: директор Одеського зоопарку грає на синтезаторі для тварин

      В ефірі ранкового шоу на 24 каналі Ігор Бєляков розповів, у зоопарку працівники намагаються застосовувати різні методи, щоб покращити дозвілля тварин. Зокрема, чимало тварин жваво відреагували на його музичний виступ.

      "Зрозуміло, що вони не сприймають музику, як ми з вами. Але на ці звуки вони реагують по-своєму, позитивно, їм це дуже цікаво, вони прислуховуються", – пояснив директор Одеського зоопарку.

      Дивіться відео: Ігор Бєляков розповів про ситуацію у звіринці

       

       

      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Новини Одеси Новини Києва Світ тварин
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