Як почуваються тварини в зоопарку без відвідувачів: милі фото й відео

Карантин став причиною стресу та навіть депресії у людей. Втім тварини теж мають складну нервову організацію, і теж можуть страждати від цих проблем. Мешканці зоопарку звикли до постійних відвідувачів, тож зараз намагаються звикнути до нових обмежень. Як почуваються звірі в зоопарку – читайте в матеріалі 24 каналу.

Тварини в Київському зоопарку постійно були в центрі уваги і почували себе зірками, натомість зараз сумують за увагою глядачів.

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За словами завідувачки відділу приматів Ольги Янчук, не тільки відвідувачі спостерігають за тваринам, а й тварини спостерігають за відвідувачами, вони постійно шукають людей очима, та підходять впритул до скла.



Примати сумують за відвідувачами зоопарку / Скриншот з відео

Віталій Лясківський, керівник відділу птахів, розповів, що в період, коли немає відвідувачів, пернаті підходять до бар'єрів, і чекають, що хтось з'явиться.

Життя зоопарку на карантині не зупиняється, у тварин все відбувається, як і раніше, за розкладом.

Тварини живуть власним життям, яке відрізняється від нашого. Воно не зупиняється, тварини живуть розмножуються,

– зазначив провідний зоотехнік відділу Акватераріум Кирило Суліма.

Однак є й загрози, адже примати хворіють на ті ж хвороби, що і люди. Тому, щоб максимально убезпечити тварин, працівники дотримуються усіх норм безпеки.

Довідка. Нещодавно стало відомо, що у нью-йоркському зоопарку Бронкса вперше на коронавірус захворіла малайська тигриця.

Керівниця відділу приматів Київського зоопарку Валентина Дикарьова пояснила, що перед тим, як дати тваринам овочі та фрукти, робітники завжди миють, а перед тим, як годувати та прибирати, обробляють рукавички антисептиком.



Щоб тварини почували себе комфортно, у зоопарку для них створюють умови, максимально наближені до природних.

Для відтворення умов, наближених до природних, ми незалежно від пори року і наявності відвідувачів, проводимо збагачення середовища для тварин,

– зазначив керівник відділу хижих тварин Завош Аббасзаде.



Тваринам намагаються створити умови, максимально наближені до природних / Скриншот з відео

Для того, щоб підняти настрій людям та розважити тваринок, працівники Київского зоопарку майже щодня викладають нові відео на своїй сторінці у фейсбук.

Натомість директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков вирішив розважити мешканців звіринцю, аби вони не сумували під час карантину. Чоловік влаштував для них концерт.

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В ефірі ранкового шоу на 24 каналі Ігор Бєляков розповів, у зоопарку працівники намагаються застосовувати різні методи, щоб покращити дозвілля тварин. Зокрема, чимало тварин жваво відреагували на його музичний виступ.

"Зрозуміло, що вони не сприймають музику, як ми з вами. Але на ці звуки вони реагують по-своєму, позитивно, їм це дуже цікаво, вони прислуховуються", – пояснив директор Одеського зоопарку.

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