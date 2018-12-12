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      Як працюватимуть банки в Україні на новорічні свята: графік

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      Графік роботи банків в Україні на новий рік і Різдво
      Графік роботи банків в Україні на новий рік і Різдво / Ілюстративне фото

      Національний банк України опублікував графік роботи комерційних банків на період новорічних та різдвяних свят. Так, банки не працюватимуть 30, 31 грудня 2018 року, а також 1, 5, 6 та 7 січня 2019 року.

      Про це повідомляє офіційний сайт НБУ.

      Окрім того, клієнти не зможуть користуватися послугами банків ще 2 січня, адже в цей день банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року.

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      "У період з 29 грудня 2018 року до 3 січня 2019 року включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, розрахований Національним банком України 28 грудня 2018 року", – додали в НБУ.

      При цьому всі банківські установи мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів навіть у святкові дні.

      Банки Україна графік роботи свята
      Графік роботи українських банків на новорічно-різдвяні свята

      Теги: Новини України Банки Новорічні свята НБУ
      Джерело: 24 канал
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