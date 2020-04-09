11:23
9 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як працює Координаційна рада з протидії коронавірусу, яку створив Зеленський

      - Читать новость на русском
      Як працює Координаційна рада / Getty images

      Минулого місяця президент Володимир Зеленський створив Координаційну раду з протидії поширення коронавірусу в Україні. До її складу увійшли практично всі керівники держави.

      Секретар Координаційної ради, заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко розповів в інтерв’ю "Українській правді", що спершу був штаб при РНБО та Кабміні. Однак президент хотів сам контролювати, що і як відбувається.

      До речі Якщо Зеленський заразиться коронавірусом: план дій Офісу Президента

      Тому ми зробили Координаційну раду саме тут, в Офісі (президента – 24 канал),
      – додав Тимошенко.

      Він зазначив, що мета цієї ради – координація усіх гілок влади. Над завданнями працюють консули, юристи, бухгалтери та інші.

      Ми зробили усю логістику з Китаю до кожного регіону України. У нас прилітає літак – і за пів дня це все вже в кожному регіоні, все, що ми привезли на літаку,
      – сказав Тимошенко.

      Після того, як усі засоби прибувають з Китаю, їх привозять на одне з держпідприємств, яке є одержувачем цих матеріалів. Тоді губернатори присилають свою машину і забирають це все до регіону.

      За що відповідає створена рада

      За одержування в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та матеріали.

      Також рада має запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції.

      Зверніть увагу В Офісі Президента обговорювали введення надзвичайного стану

      Хто увійшов до Координаційної ради

      • президент;
      • керівник ОПУ;
      • прем’єр-міністр;
      • міністр внутрішніх справ;
      • секретар РНБО;
      • міністр оборони;
      • міністр інфраструктури;
      • міністр закордонних справ;
      • керівник Держприкордонслужби;
      • міністр охорони здоров’я та інші.

      Станом на ранок 9 квітня в Україні підтвердили 1892 випадки захворювання на коронавірус, 57 людей померло, натомість 45 – вилікувалось. Уряд посилив та продовжив карантин до 24 квітня.

      коронавірус карантин заборони обмеження
      Обмеження через коронавірус в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини політики Президент України Офіс Президента Володимир Зеленський
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 10:02 Від коронавірусу в Україні померли вже 57 людей: деталі
      Лікування 39704
      сьогодні , 10:18 Коли відбудеться найближче позачергове засідання Ради та які питання на ньому розглянуть
      Новини України 2528
      сьогодні , 10:45 Великий піст 2020: історія та правила дотримання
      Традиції 63453
      сьогодні , 05:11 Укрзалізниця видала співробітникам маски з паперових рушників: коментар перевізника
      Новини України 6418
      сьогодні , 08:00 Головні новини 8 квітня: дата нового обміну полоненими, карантин можуть продовжити
      Новини України 6348
      сьогодні , 07:20 Ми так довго не протягнемо: ексклюзивне інтерв'ю з Миловановим про карантин в Україні
      Новини України 7659
      сьогодні , 09:13 Плаквеніл проти коронавірусу: препарат, яким лікуватимуть українців
      Лікування 72428
      сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 8 квітня: карантин в Україні продовжать, нові симптоми COVID-19
      Новини України 28057
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 11:09 Шкідливі поради від Коломойського
      Сергій Фурса
      8 квітня , 22:30 Криза в Україні: які сценарії розвитку економіки
      Антон Голобородько