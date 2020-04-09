Як працює Координаційна рада з протидії коронавірусу, яку створив Зеленський

Минулого місяця президент Володимир Зеленський створив Координаційну раду з протидії поширення коронавірусу в Україні. До її складу увійшли практично всі керівники держави.

Секретар Координаційної ради, заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко розповів в інтерв’ю "Українській правді", що спершу був штаб при РНБО та Кабміні. Однак президент хотів сам контролювати, що і як відбувається.

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Тому ми зробили Координаційну раду саме тут, в Офісі (президента – 24 канал),

– додав Тимошенко.

Він зазначив, що мета цієї ради – координація усіх гілок влади. Над завданнями працюють консули, юристи, бухгалтери та інші.

Ми зробили усю логістику з Китаю до кожного регіону України. У нас прилітає літак – і за пів дня це все вже в кожному регіоні, все, що ми привезли на літаку,

– сказав Тимошенко.

Після того, як усі засоби прибувають з Китаю, їх привозять на одне з держпідприємств, яке є одержувачем цих матеріалів. Тоді губернатори присилають свою машину і забирають це все до регіону.

За що відповідає створена рада

За одержування в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та матеріали.

Також рада має запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції.

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Хто увійшов до Координаційної ради

президент;

керівник ОПУ;

прем’єр-міністр;

міністр внутрішніх справ;

секретар РНБО;

міністр оборони;

міністр інфраструктури;

міністр закордонних справ;

керівник Держприкордонслужби;

міністр охорони здоров’я та інші.

Станом на ранок 9 квітня в Україні підтвердили 1892 випадки захворювання на коронавірус, 57 людей померло, натомість 45 – вилікувалось. Уряд посилив та продовжив карантин до 24 квітня.



Обмеження через коронавірус в Україні / Інфографіка 24 каналу