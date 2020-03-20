Як українці допомагають одне одному уникати громадського транспорту: відео

У зв'язку з швидким розповсюдженням коронавірусу, у всіх містах України або скасували громадський транспорт, або суттєво обмежили його рух. Черга охочих потрапити до салону автобусів чи тролейбусів сягає кількох десятків метрів. У таких умовах досить складно зберегти не лише фізичне здоров'я, але й психічне. Тож українці віднайшли більш безпечну альтернативу пересування містом.

Запровадження загальнонаціонального карантину передбачає закриття метро у всіх містах України. Це спричинило дуже довгі черги з людей, які тепер чекаю наземного транспорту.

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Попри рекомендацію сидіти вдома через епідемію коронавірусу, багато киян не можуть собі цього дозволити. Подорожувати на таксі – задорого, а в автобусах – багато людей.

Небайдужі кияни на автівках в мережі почали пропонувати брати подорожніх. Євгенія Швіц долучилася до такої ініціативи. Головна умова – маска на обличчі, дезінфікатор або ж гумові рукавички. Сама дівчина теж обробляє автівку перед кожною поїздкою.

Зараз заходити в маршрутки – це не дуже гарна ідея, тим паче, що там точно більше, ніж 10 людей,

– зазначила автомобілістка Євгенія Швіц.

Однак дівчина більш охоче поки що підвозить здебільшого знайомих. Натомість учасники спільноти столичних автомобілістів відкрили групи взаємодопомоги у телеграмі для кооперації з пасажирами.

10 телеграм груп – на 10 районів. Майже щогодини у кожному районному телеграм-каналі нагадують про правила безпеки під час епідемії. Також зазначають інші деталі – пасажир, водій, час і шлях.

Райони, в яких діють телеграм-канали:

Голосіївський;

Дарницький

Деснянський;

Дніпровський;

Оболонський;

Печерський;

Подільський;

Святошинський;

Солом'янський;

Шевченківський.

Через суттєві обмеження роботи громадського транспорту, на роботу не встигають і медпрацівники. Велика кількість з них проживає за містом, і потрапити у Київ – дуже складно. Самостійно вони запустили телеграм-канал MedHelpKyiv.

Тепер вони можуть подорожувати до лікарень не лише на автівках, а й на мотоциклах.

Від цього залежить життя людей. Вони там пишуть, коли їм їхати і куди, а водії реагують. Там не тільки мотохелпівці. Ми коментуємо: "На мотоциклі готові?". Тоді забираємо. Екіпірування для пасажирів у нас є,

– розповів директор ГО "Мотохелп" Дмитро Буренін.



Посилання на телеграм-канал MedHelpKyiv / Скріншот з відео

До київського флешмобу вже приєднались чимало українських міст. Мовляв, без медиків у лікарнях від епідемії ми точно не убережемось. Про допомогу просять вже й працівники інших важливих професій – рятувальники і поліцейські.



Скільки живе вірус / Інфографіка 24 каналу