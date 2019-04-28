Як українці відзначають Великдень: святкові фото та відео з різних міст

Христос Воскрес! Так сьогодні заведено вітатись у християн східного обряду. Вони відзначають свято Великодня. Усю ніч у храмах правили святкову літургію. А напередодні до столиці із Єрусалима привезли Благодатний вогонь. І вперше до Православної Церкви України. Як святкують Великдень в Києві, у Львові та на передовій – дізнавалися журналісти 24 каналу.

Великдень вважається одним з найбільших релігійних свят християнства і найулюбленішим серед українців.

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Відучора в українських церквах пасхальний аншлаг. Таким чином люди відзначають Великдень і принагідно моляться за власне щастя та здоров'я близьких.

Цей Великдень для більшості вірян особливий. Адже відзначають його вперше в історії в автокефальній і незалежній Православній церкві України. Напередодні в однмоу з найголовніших її хармів – Володимирському соборі – запалили Благодаткний вогонь, який привезла українська делигація прямісінько з Храму Гробу Господнього в Єрусалимі. Тож для вірян української церкви цей Великдень подвійне свято.

Вчора всенічне бдіння очолив блаженніший метрополит Епіфаній. Було дуже волелюдно і потік людей не припиняється зі вчорашнього дня аж до сьогодні. І ми бачимо, що тисячі вірян приходять, щоб посвятити свої паски, приношення. І тим самим помолитися Богу і подякувати за те, що Христос воскрес і кожну людину визволив від смерті,

​– розповів диякон УПЦ Михайло Омелян.



Віряни принесли свої кошики на освячення

Великдень – найпопулярніше свято українців. Це порахували у Київсбькому інституті соціології. Майже 90% вважають його найулюбленішим . І воно очолює топ-5 популярних свят, які відзначають українці. Випереджає навіть Різдво та новий рік. А цього року, після отримання Томосу українською церквою, кількість вірян, які прийшли до храмів святкувати, – збільшилась в рази.



За рейтингами КМІС Великдень – найбільш популярне свято

Як святкують Великдень у Львові

Народні гуляння та гаївки – так святкують Великдень у Львові. Традиційним місцем є Шевченківський гай – музей під відкритим небом. Сюди приходять сотні людей у вишиванках. Тут водять гаївки, беруть участь у майстер-класах, наприклад, з бойового мистецтва козаків чи малювання писанок.

Чи не найголовнішим дійством є масовий флешмоб. За руки мають взятися більше одної тисячі людей. Вони утворять велику гаївку та пройдуть Алеєю Благословення.

Розважають людей етномузикою. До Львова приїхали хор з Нідердандів та ансамбль з Австрії. Святкування у гаю триватимуть два дні: сьогодні і завтра – на обливний понеділок.



Попри похмуру погоду до Шевченківського гаю прийшло чимало людей



Вони вчаться малювати писанки



Фотографуються, водять гаївки



Слухають етномузику та співають пісень

Як святкують у Києві

У Києві – дощ, але це не заважає українцям святкувати Великдень. Люди досі йдуть до Михайлівського собору святити кошики. Настрій в усіх піднесений та святковий.

Поряд триває фестиваль "Твоя Пасха-Fest". Там виступають різні гурти, а також продать смаколики. Основна мета заходу – зібрати гроші на спецобладнання для військового госпіталю, тому люди охоче купують паски та солодощі.



Михайлівський собор на Великдень

Відео: як світкують Великдень у Києві та у Львові – розповіли і показали кореспонденти 24 каналу

Великдень на передовій

Не забувають про християнське свято і на фронті. Воїни Об'єднаних сил не завжди мають можливість сходити до церкви, проте привітати друзів та близьких не забувають.

Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, злагоди в родині, щоб скоріше закінчилась ця війна. Передаю ще своїй дружині вітання, синові – щоб всі були здорові та щасливі! Слава Украіні!

– привітав українців військовослужбовець ЗСУ Михайло.

Військові кажуть, що ніч пройшла на диво спокійно, хоч бойовики і порушували режим тиші. Ранок деякі воїни почали коротким Великоднім шикуванням. Волонтери привезли паски, а на шикування приїхали військові капелани і освятили їх. Бо навіть попри війну тут не забувають про цінності і традиції. Адже це іх робить ближче до рідних, і дарує трохи тепла – хоч і далеко від дому.



Великдень на передовій