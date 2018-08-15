Як обрати компетентного стоматолога: поради і нюанси

Вибирати стоматолога і стоматологічну клініку варто з трьох точок зору – інфекційної безпеки закладу, обладнання у клініці, яке дозволяє цю безпеку надавати і фаховості лікаря.

Про нюанси вибору лікаря-стоматолога та на що варто звертати увагу, 24 каналу розповів доктор медичних наук, професор, керівник стоматологічної "Клініки Заблоцького" Ярослав Заблоцький.

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Інфекційна безпека медзакладу

Щоб упевнитись, що медичний заклад і безпосередньо лікар-стоматолог виконують вимоги з інфекційної безпеки, зверніть увагу:

- чи вдягає лікар рукавички. Чи в тих рукавичках він робить виключно маніпуляції з ротовою порожниною пацієнта і не торкається сторонніх предметів (телефону, наприклад);

- чи не піднімає він з підлоги інструменти;

- чи миє він руки дезінфікуючим розчином.

- чи стоматологічний наконечник він витягнув з кишені і протер рукавом, чи – відкрив цей наконечник зі спеціального стерильного пакета і демонструє це пацієнту.

Це, здавалось би, елементарні правила, але, як то кажуть – все геніальне – просто.

Часом пацієнти міняють дорожчу клініку на дешевшу, одного лікаря на іншого, мовляв, там же так само полікують. Але видимі стандарти чистоти дуже важливі. І якщо ви не знаєте – як має бути, то вам ні з чим порівнювати. Наші пацієнти мають можливість порівняти. І тому бачать, коли стандарти чистоти порушуються. І вертаються до нас. Навіть якщо у іншій клініці – хороший лікар,

– пояснив Ярослав Заблоцький.

Якщо своєчасно звернутись до фахівця – не доведеться видаляти зуби, їх можна буде врятувати

Фаховість лікаря

Якщо вам просто потрібна пломба – в Україні багато гарних лікарів. Якщо ці лікарі ще й дотримуються елементарних правил інфекційної безпеки – то звернутися можна до будь-кого.

Але якщо потрібне складне стоматологічне лікування – тут вже починаються великі проблеми.

Велика порада. Якщо є лікар-універсал, який лікує все – я такому не вірю. Ви можете собі уявити, що є юрист, який одночасно добре розуміється, наприклад, на питаннях авторського права, кримінального і господарського права? Там десятки напрямків. І всі знають, що такого спеціаліста немає. Подібний приклад можна привести з перукарем – є зачіски на щодень, а є весільні зачіски. Останні, зрозуміло, коштують дорожче і не всі перукарі можуть за такі взятися. Ще один приклад – ви ходите до сімейного лікаря, який вам міряє тиск, контролює стан. Але операцію на серці такий лікар не зробить.

Вузька спеціалізація є критерієм того, що фахівець дійсно фахівець. Тоді він зможе вирішувати великі проблеми.

Чарівна посмішка – запорука своєчасного лікування зубів

Якщо потрібна зубна імплантація – потрібна і операція. І тут вже повертаємося до питання обладнання у кліціні. Бо цю процедуру не роблять "на коліні". Потрібен анестезіолог, якому потрібні для роботи наркотичні засоби. Отже, клініка повинна мати ліцензію на право зберігати та використовувати їх. Саме така спеціалізація робить послугу менш доступною і дорожчою.

У мене 20 років немає спеціалістів, які роблять все. У кожному кабінеті – фахівець, який спеціалізується на чомусь одному. Але робить це – найкраще.

Тому вибір стоматолога для складних завдань – у найближчому майбутньому здійснюватиметься через довіру до бренду, вважає професор Заблоцький. Варто пам'ятати, що для кожного пацієнта потрібно підібрати лікаря відповідно до його стоматологічної потреби.

І при, на погляд не спеціаліста, однакових симптомах, для різних людей можуть бути потрібні різні спеціалісти. Визначити це зможе лише дійсно фахівець. Наприклад, головний лікар медзакладу, який знає своїх лікарів і їхню спеціалізацію. В цьому і полягає "довіра до бренду" – це коли керівник турбується про репутацію свого закладу і несе відповідальність перед пацієнтами: за рівень обладнання, за рівень інфекційного контролю, за рівень підготовки своїх працівників.

При цьому жоден пацієнт не може визначити рівень компетенції лікаря. В сучасному світі шукають лікарів, наприклад, через соцмережі. Там радять лікаря доброго, ввічливого, знайомого, але не факт, що найкращого. Тому навіть мені важко вибрати стоматолога,

– пояснив Заблоцький.

Бо стоматологічні проблеми проявляються потім. Полікували вам зуби. І ви через 10 років приходите до лікаря, вже іншого. Він робить рентген. Якщо не робить – це вже свідчення того, що лікар "поганий". Якщо немає рентген-апарату – це вже низька кваліфікація клініки.

Фаховий стоматолог обов'язково повинен зробити рентген зубів пацієнта

У роті стоматолог бачить відсотків 5, без знімка лікар нічого не бачить. І коли через 10 років інший лікар дивиться на рентген, то констатує, що полікували вас тоді погано. Бо якби полікували гарно – не довелося би приходити і видаляти зуби. Навіть якщо ці 10 років нічого не боліло. І при цьому навіть претензію тому лікарю не зможете пред'явити, бо вже ж 10 років минуло.

Я за своїх 40 років практики бачив і оцінював із десяток тисяч рентгенограм. І бачив з них 2-3 відсотки кваліфікованого лікування. Просто у людей нічого не боліло. А потім доводиться видаляти ті зуби і ставити імплантати. Тому – вибір лікаря, вибір клініки має значення,

– констатував лікар.

Тому – зважайте на репутацію закладу, до якого плануєте звернутися. Жоден медзаклад, який піклується про свою репутацію, не хоче поганих відгуків про себе, у тих же соцмережах. І тому там турбуються про належну кваліфікацію персоналу, про достатнє забезпечення обладнанням та технікою, щоб відповідати в тому числі інфекційним безпековим стандартам. І так – якість, дійсно, коштує дорожче. Але це справедливо не лише для стоматології, чи не так?

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Фото: Unsplash.

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