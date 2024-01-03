Буде кампанія цілеспрямованих ударів: у Defence Express припустили мету російських обстрілів
Росія 2 січня масовано обстріляла Україну. Та ворог хоче комплексно знищити українську інфраструктуру. Окупанти хочуть досягти стратегічного результату, аби українці не більше й не менше не були здатні вести війну.
Про це 24 Каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський, зауваживши, що буде ціла кампанія цілеспрямованих ударів. Він додав, що у загарбників є потенціал робити так, аби кожен удар був якомога складнішим для ППО за попередні. Зазначимо, що окупанти били, зокрема, із бомбардувальників Ту-95МС та винищувачів МіГ-31К.
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"Росіяни ставлять на меті комплексно знищити нашу інфраструктуру. Тобто позбавити нас можливості виробляти зброю, позбавити енергетику можливості живити промисловість і заодно цивільний сегмент. Супутні втрати, що їхні ракети падають по нашій цивільній інфраструктурі", – сказав Киричевський.
Судячи з усього, у ворога навіть є певний коефіцієнт. Мовляв, для "успіху" операції певна кількість "Шахедів" чи ракет має впасти на житлову інфраструктуру.
Окупанти ставлять значно більше завдання, аніж просто знищити цивільну інфраструктуру. Вони хочуть знищити в принципі все, що допомагає українцям вести війну.
Загроза насправді значно ширша, ніж ми думаємо,
– наголосив експерт Defence Express.
Масована атака України 2 січня: коротко
- Окупанти 2 січня масовано атакували Україну. Росія випустила 99 ракет різних типів. 72 з них збили українські захисники. Основний напрямок удару ворога – Київ.
- У столиці пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Відомо про 2 загиблих та 54 постраждалих.
- У Харкові щонайменше 6 ракетних ударів. Пошкоджено багатоповерхівки та цивільну інфраструктуру. Загинула 91-річна жінка. Ще 62 людини поранені.
- Президент України відреагував на атаку окупантів. Володимир Зеленський зазначив, що країна-агресорка від 29 грудня 2023-го року до 2 січня 2024-го випустила проти України майже 300 ракет та понад 200 дронів-камікадзе. Він наголосив, що жодна держава не відбивала подібних ударів.