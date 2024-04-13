У ISW назвали основну мету російських ударів по українській енергетиці
Джерело:ISW
Аналітики американського Інституту вивчення війни пояснили, навіщо Росія атакує українську енергетику. Зокрема, частково атаки ворогів спрямовані на знищення української оборонної промисловості.
Аналітики ISW у цьому ж звіті пояснювали, що розвиток оборонно-промислового комплексу України з часом може дозволити підтримувати захист від Росії без Заходу. Тож Кремль атакує українську енергетику, щоб погіршити український оборонно-промисловий потенціал.
Дивіться також Чи будуть знову відключення світла: росіяни зруйнували одну із найбільших ТЕС в Україні
Що відомо про мету російських ударів по українській енергетиці
Аналітики ISW переказують слова Путіна про те, що російські удари дронами та безпілотниками по енергетичному сектору України пов'язані з метою Росії "демілітаризувати" Україну. Про це диктатор сказав на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком.
В ISW пояснюють, що нещодавня російська ударна кампанія таки погіршила потужність України з виробництва електроенергії.
Путін, ймовірно, сподівається запобігти виходу української оборонної промисловості на рівень майже самозабезпечення в довгостроковій перспективі. Оскільки потужна оборонна промисловість може поставити Україну в хорошу позицію для захисту від майбутньої російської агресії та значно зменшити залежність України від західної допомоги,
– заявили фахівці.
Адже саме значні затримки західної допомоги, частково через успішні російські інформаційні операції та нерішучість Заходу, створили можливість для наступальних операцій Росії та її атак.
Як Україна може підтримувати захист від Росії без Заходу
- Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що розвиток оборонно-промислової бази України з часом дозволить Україні підтримувати свою оборону проти Росії та задовольняти довгострокові потреби нацбезпеки зі значним скороченням іноземної військової допомоги.
- Представник Держдепартаменту США Метью Міллер пояснював, що у випадку, якщо українська оборонна промисловість збільшить виробництво озброєнь в Україні, то це зменшить залежність Києва від західної допомоги та особливо від допомоги США Україні у довгостроковій перспективі.
- Аналітики пояснили, що Штатам не доведеться надсилати ЗСУ великі пакети допомоги у сфері безпеки до нескінченності, якщо Київ зможе достатньо розширити свій оборонно-промисловий потенціал.
- Та в ISW переконані, що для здатності ЗСУ захистити свою енергетику та оборонну промисловість від атаки Росії дуже потрібні системи ППО та ракети. Це має вирішальне значення.