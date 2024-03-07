Росіяни намагаються розширити контроль над Бахмутом: розвідка Британії розповіла про цілі ворога

Наші захисники продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту. Водночас російська армія вочевидь обрала собі головну ціль станом на зараз.

Зокрема, російська армія атакує українські позиції в кількох точках вздовж 600-мильної лінії фронту. Вона намагається "отримати все" від своєї першої "великої" перемоги в Авдіївці.

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Загарбники намагатимуться розширювати контроль

У зведенні британської розвідки повідомляється, що російські війська продовжують атаки з метою розширити контроль над містом Бахмут, яке Росія захопила у травні 2023 року.

Зазначається також, що окупаційні війська просунулися, аби зайняти східну частину села Іванівське. Зокрема, росіяни атакують українські позиції у Богданівці.

За даними розвідки Британії, на цьому напрямку найближчою оперативною метою Росії, ймовірно, є захоплення Часового Яру, яке розташоване приблизно за 5 кілометрів від поточної лінії фронту.

Попри деякі поступові тактичні успіхи, малоймовірно, що російські війська зараз зможуть розпочати повномасштабну атаку на місто,

– йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Яка наразі ситуація на Бахмутському напрямку: основне