Наступають на кількох напрямках, – Маляр розповіла, де зараз найгарячіші точки на фронті

Уже довгий час епіцентром боїв залишається Схід України. Саме туди окупанти стягують найбільше сил.

Наразі ворог наступає на декількох напрямках. Де тривають найзапекліші бої, в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише 24 Канал.

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Епіцентр боїв залишається на Сході України

Маляр зауважила, що епіцентр боїв – на Сході нашої держави. Уже декілька місяців російські загарбники там наступають.

Водночас заступниця міністра зауважила, що ворог не відмовився від своєї основної мети – захопити всю Україну. Однак, через те, що бійцям Путіна це не вдалося, зараз вони намагаються рухатися певними фрагментами.

Тобто перша їхня ділянка – це Схід. Вони хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Власне, зараз найзапекліші бої – Мар'їнка, Авдіївка і Бахмутський напрямок. Найбільше сил ворог стягує саме на Бахмутський напрямок,

– наголосила Ганна Маляр.

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