Наступають на кількох напрямках, – Маляр розповіла, де зараз найгарячіші точки на фронті
Уже довгий час епіцентром боїв залишається Схід України. Саме туди окупанти стягують найбільше сил.
Наразі ворог наступає на декількох напрямках. Де тривають найзапекліші бої, в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише 24 Канал.
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Епіцентр боїв залишається на Сході України
Маляр зауважила, що епіцентр боїв – на Сході нашої держави. Уже декілька місяців російські загарбники там наступають.
Водночас заступниця міністра зауважила, що ворог не відмовився від своєї основної мети – захопити всю Україну. Однак, через те, що бійцям Путіна це не вдалося, зараз вони намагаються рухатися певними фрагментами.
Тобто перша їхня ділянка – це Схід. Вони хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Власне, зараз найзапекліші бої – Мар'їнка, Авдіївка і Бахмутський напрямок. Найбільше сил ворог стягує саме на Бахмутський напрямок,
– наголосила Ганна Маляр.
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Що відбувається в Бахмуті: останні новини
- Маляр зазначила, що Сили оборони продовжують контролювати частину інфраструктурних, промислових об'єктів, а також приватний сектор у південно-західному районі міста – район "Літак".
- Окупанти проводять зачистку тих територій Бахмута, які їм вдалося захопити. Зокрема, загарбники шукають, чи не залишилися там раптом наші диверсійні групи.
- Аналітики ISW зазначили, що російські окупаційні війська втратили частину територій навколо Бахмута. Українські оборонці відновили тактичну ініціативу. Ба більше, просування наших воїнів може призвести до оточення бойовиків ПВК "Вагнера" у Бахмуті.
- Напередодні у Міноборони повідомили, що ЗСУ взяли Бахмут в напівоточення.