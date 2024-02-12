Хочемо, щоб їм було "затишніше": Гуменюк розповіла про проблеми чорноморського флоту Росії

12 лютого 2024, 11:04
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Україна систематично знищує чорноморський флот Росії. Щоб врятувати залишки своїх кораблів, країна-агресорка перебазувала їх до Новоросійська.

Однак там ворог почувається не дуже вільно, сказала 24 Каналу речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. У тамтешніх бухтах не передбачали базування всього чорноморського флоту, тому кораблям трохи затісно.

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"Щоб їм хоч якось допомогти, намагаємось регулярно зменшувати кількість чорноморського флоту. Щоб вони все ж таки туди влізли", – зіронізувала Гуменюк.

Зверніть увагу! Ексофіцер ВМС Бельгії Фредерік Ван Локерен опублікував інфографіку втрат чорноморського флоту Росії з початку повномасштабного вторгнення. Так, ідеться про 11 знищених або пошкоджених кораблів.

Але ракетна небезпека зберігається

За словами Гуменюк, натепер у Чорному морі ворог тримає п'ять кораблів, з яких два надводних ракетоносії.

Це два фрегати, спорядження яких разом може бути до 16 "Калібрів". Тому рівень ракетної небезпеки надзвичайно високий,
– наголосила Гуменюк.

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

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Автор: Марія Куцова