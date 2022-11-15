У найближчі дні будуть жорстокі бої, – Жданов про можливий наступ окупантів на Вугледар

Окупантам дуже важливо захопити Вугледар. Після того, як російські війська зайняли Павлівку, слід чекати жорстких боїв за Вугледар.

Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. Раніше повідомлялось про важливість Вугледару.

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Ціль росіян – Вугледар

Жданов розповів, що вихід ЗСУ з Павлівки виправданий, оскільки сили росіян, особливо в артилерії, там переважають. На жаль, тепер окупанти можуть обстрілювати з Павлівки Вугледар, тож тепер він фактично під вогневим контролем росіян. До того ж з 2 боків: з північного і східного.

Для нас це погано, але будемо тримати оборону. Я думаю, що Генштаб намагатиметься відбити Павлівку в російських військ. До речі, там саме в районі цієї Павлівки воюють морські піхотинці з Тихоокеанського флоту,

– зазначив військовий експерт.

З Вугледару можна контролювати Волноваху

Він продовжив, що ці морські піхотинці дійсно спочатку потрапили в пасту в Павлівці й утратили до 300 людей з особового складу та половину техніки. Однак нині вони змогли закріпитись, і тепер треба розуміти, чи будуть росіяни форсувати річку в напрямку Вугледару. Їм це необхідно для того, щоб оточити Вугледар.

"Вугледар важливий, тому що це найближче місце до Волновахи. А у Волновасі проходить залізниця, яка забезпечує все південне угруповання російських військ. Нині залізниця через Крим не працює, бо Кримський міст не пропускає вантажні потяги, тому підсилення технікою й озброєнням з Криму нині неможливо. Тому найближчими днями будуть дуже жорстокі бої за Вугледар", – зауважив Жданов.

Жданов про можливий наступ окупантів на Вугледар: дивіться відео

Траса Кремінна – Сватове

За його словами, траса Кремінна – Сватове є головним логістичним шляхом забезпечення росіян, які воюють довкола Кремінної. Крім того, там ще є і залізниця. Уздовж цієї траси окупанти побудували лінію оборони.

Як я бачу з мапи, наші війська намагаються обійти Сватове зі сходу, а Кремінну – з півдня, щоб не штурмувати лінію оборони в лоб. Якщо ми переріжемо цю трасу, то забезпечення військ навколо Кремінної ускладнюється тим, що шлях буде проходити через Старобільськ. А це дуже великий крюк,

– наголосив військовий експерт.

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