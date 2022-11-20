Росіяни переміщають та розосереджують свої війська в Україні: до чого готуються – аналіз ISW

Так званий жест доброї волі росіян на частині Херсонщини дозволив окупантам перегрупувати свої війська. Бійців, яких відвели, уже перекидають на інші напрямки для посилення оборони.

Ворог намагається з усіх сил окопуватися. І використовує для цього бійців, яких українські військові відтіснили з частини Херсонської області.

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Окупантів перекидають на інші напрямки

Як зазначають в Інституті з вивчення війни, російські війська зміцнюють свої позиції в тимчасово окупованих Луганській, Донецькій та на сході Запорізької областей. Туди, власне, і перекидають бійців з Херсонщини, а також свіжомобілізованих.

Укладачі звіту цитують повідомлення Генштабу, в якому йдеться про збільшення кількості окупантів у Луганську. Згідно з повідомленням відомства, росіяни селяться у покинуті будинки у Красному та Сімейкиному, що за майже 30 кілометрів на південний схід від обласного центру.

Глава ОВА Сергій Гайдай напередодні заявив, що окупанти перекидають залишки російських десантників з правобережжя Херсонщини до Луганщини. Також в ОВА зазначили, що частину загарбників перекинули до Новоайдару, що приблизно за 55 кілометрів на схід від Сєвєродонецька.

Поблизу Маріуполя може бути до 15 тисяч бійців

Про ситуацію у Маріуполі розповів радник міського голови Петро Андрющенко. Він зазначив, що до міста прибув передислокований особовий склад, а також військова техніка. У самому Маріупольському районі окупанти розмістили від 10 до 15 тисяч військовослужбовців. За словами Андрющенка, новомобілізованих, ймовірно, перекидають через Маріуполь до західної частини Донецької області.

Відомо також, що окупанти намагаються розосередити свої сили на сході Запорізької області. Там розгорнули окремі елементи на напрямку Гуляйполя.

Укладачі звіту зазначають, що Росія може залучити додаткові мобілізовані сили найближчими тижнями. Про це свідчить той факт, що навчання у Брестській області (Білорусь) завершили мобілізовані частини 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії.

В Інституті не виключають, що росіяни продовжуватимуть використовувати як мобілізованих, так і передислокованих бійців. Вони мали б посприяти відновленню наступу на Донеччині, а також утримання оборонних позицій на Луганщині.

Нагадаємо, що напередодні військовий експерт Олександр Мусієнко спрогнозував, де вестимуть нові наступи вороги. За його словами, окупанти намагатимуться йти вперед. Згідно з наявною у нього інформацією, загарбники прагнуть підсилити Луганський напрямок. Його, власне, і посилюватимуть бійцями з Херсонщини.

Водночас російські військові також хочуть розширити фронт наступу, який зараз зосереджений у районі Авдіївки та Бахмута. За словами Мусієнка, ворог може спробувати піти на прорив поблизу цих населених пунктів.

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