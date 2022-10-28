Наступати більше нема сил: у розвідці розповіли про нову тактику російського війська

Росіяни на більшості напрямків фронту змінили свою тактику. Якщо раніше вони намагалися йти в атаку, то зараз усе змінилося, зауважили у розвідці.

Згідно з даними відомства у Великій Британії, упродовж останніх тижнів спостерігається дещо інша активність ворога. Під загрозою контрнаступу ЗСУ, окупанти перейшли до оборони.

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Ворог серйозно взявся за оборону

Як зазначають у розвідці, відповідні рухи спостерігаються щонайменше шість тижнів. Сухопутні сили Росії працюють над новою стратегією. Мовиться про довгострокову оборону на більшості ділянок лінії фронту на території нашої держави.

У відомстві додають, що на це є логічні причини. Ворог міг реально оцінити стан речей. Передовсім – свого матеріального забезпечення та підготовленості. Ви ж пам'ятаєте, що "мобіків" на війну відправляють подеколи без нічого. А про їхній бойовий досвід узагалі годі щось казати, бо він відсутній. Тож єдиний спосіб відтермінувати програш у війні – сісти міцно в оборону.

Водночас, наголошують у розвідці, оперативний план окупантів залишатиметься вразливим. І на це аж ніяк не вплине можливість сформувати довгострокові оборонні лінії.

Крім того, загарбникам буде вкрай складно знову перехопити ініціативу. Для цього необхідно буде відновити якісніші, мобільні сили. Бійців, які зможуть динамічно протидіяти проривам з боку ЗСУ. У розвідці вже мовчать про можливість росіян, у нинішніх умовах, проводити широкомасштабні наступальні операції.

У розвідці Британії знають, що кажуть. Вони оцінюють можливості ворога. А, як свідчать свіжі новини, в окупантів з "мобіками" усе геть дуже погано.

З якими проблемами стикаються мобілізовані

Так, у Володимирській області "мобіки" живуть в нелюдських умовах. 125 бійців поселили у барак, розрахований на 60 людей. Дуже швидко серед них поширилися захворювання. Більшість окупантів кашляють, деякі з них – відхаркують кров'ю. Ані карантинних зон, ані лікування – їх не забезпечують нічим.

Загальний стан "мобіків" узагалі катастрофічний. Напередодні один із них розплакався на шикуванні. Він підкреслив, що всі бійці – "гарматне м'ясо". Ба більше, визнав, що існує мало шансів, що йому вдасться повернутися з фронту живим.

Тим часом у Росії вирішили скасувати формальну заборону, яка діяла раніше. Держдума надала дозвіл відправляти на війну в'язнів, засуджених за тяжкі злочини.

До слова, клопоти можуть бути у тих, хто втік з Росії від початку повномасштабного вторгнення. Їх можуть визнати іноагентами за те, що відсиджуються за межами рідної країни.

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