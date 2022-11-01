Позиції окупантів біля будинків, Росія перекидає війська у Білорусь, – головне з Генштабу

Ситуація на фронті залишається напруженою. Попри це все захисники України продовжують титанічно протистояти російській агресії. Розповідаємо найважливіше зі зведення Генштабу.

У відомстві наголосили, що росіяни намагаються утримувати під контролем території, які захопили. Крім того, вони зосереджують свої зусилля на стримання контрнаступу ЗСУ. Водночас не припиняються спроби атакувати. Про це та інше розповімо далі.

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Окупанти продовжують атакувати й обстрілювати

У Генштабі зазначили, що ворог не полишає спроб атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Упродовж минулої доби зафіксували обстріли уздовж лінії зіткнення. Крім того, загарбники посилюють свої фортифікаційні споруди та ведуть повітряну розвідку.

За минулу добу російські військові завдали 60 ракетних і 15 авіаційних ударів. Також зафіксували понад 45 обстрілів з РСЗВ. Атак з боку окупантів зазнали понад 50 населених пунктів. Серед них – Соледар, Вугледар, Яковлівка та Веселе Донецької області.

Під обстріли потрапили населені пункти Слобожанського, Куп'янського, Лиманського, Бахмутського, Авдіївського, Новопавлівського, Запорізького та Південнобузького напрямків.

Загроза з Білорусі залишається

Зауважимо, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін. Водночас слід пам'ятати, що Білорусь підтримує дії Росії. Тож країна-агресорка продовжує перекидати окремі підрозділи на територію країни, якою керує Лукашенко.

Також слід розуміти, що залишається загроза з неба зі сторони Білорусі. Окупанти можуть завдавати як ракетних ударів, так і атакувати з допомогою дронів-камікадзе.

Окупанти виселяють людей на Херсонщині

Неспокійно також на Півдні. Російські військові продовжують примусово виселяти цивільне населення Херсонщини. Так, з Каховки силою змушують покидати свої оселі тих, хто мешкає уздовж берега Дніпра. Відомо, що біля цивільного житла окупанти вже почали обладнувати інженерні укріплення. Крім того, вони облаштовують мінно-вибухові загородження.

Непроста ситуація у Новочорномор'ї Скадовського району. Там окупанти здійснюють психологічний і фізичний тиск на мешканців. Їх теж змушують покинути оселі, щоб там змогли заселитися російські загарбники.

Окупанти продовжують зазнавати втрат

Відомо, що упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по окупантах. Уражень зазнали райони скупчення зброї та техніки, опорні пункти та позиції комплексів ППО ворога.

Відомо також, що на різних напрямках підрозділи ППО збили 4 гелікоптери, 2 БпЛА, 45 крилатих ракет. Результативно свою роботу виконали воїни ракетних військ і артилерії. За минулу добу вони уразили 2 пункти управління окупантів, 3 райони зосередження живої сили, зброї та техніки. Також під удар потрапили важливі військові об'єкти росіян.

Нагадаємо, що станом на ранок 31 жовтня захисники та захисниці України знищили 71 820 окупантів. За добу 30 жовтня відправити на той світ вдалося 620 російських бійців, які й поповнили статистику втрат ворога.

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