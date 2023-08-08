Нині знищуємо артилерійські системи, що дуже дошкуляють: чи зможуть ЗСУ прорвати фронт

Українські військові продовжують наступати на фронті. Вони мають усі шанси прорвати лінію оборони російських окупантів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, для прориву ЗСУ знищують артилерійські системи ворога.

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"Зверніть увагу на те, що ми знищуємо артилерійські системи. Вони серйозно дошкуляють і є певним чинником стійкості російської оборони. Але можемо її прорвати, ми над цим працюємо", – зазначив Грабський.

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Натепер важко визначити, який напрямок перспективний. Крім Запорізького, можуть бути також інші, які ще не видно.

А що на Сході

Оскільки основний удар Сил оборони спрямований на Запоріжжя, російські окупанти намагаються відтягнути захисників на Луганщину. Там ворог зосередив 100-тисячне угруповання і штурмує наші позиції.

Завдання-максимум росіян на цьому напрямку – взяти Куп'янськ і вирівняти лінію фронту по річці Оскіл. Однак українські захисники цього не допустять – вони грамотно вибудували оборону, зав'язану на висотах та інших природних перешкодах.

Ситуація на фронті: останні новини

Протягом минулого тижня відбулись доволі неочікувані зміни на карті бойових дій. Там, де українські війська постійно просувалися, було таке собі "затишшя", але натомість наші військові мали успіхи на несподіваних напрямках.

Сили оборони відтіснили окупантів зі східної околиці Вугледара. Цей напрямок був одним з ключових під час наступальної кампанії росіян взимку – на початку весни 2023 року.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі розповів про ситуацію на фронті. Тривають важкі бої, але ініціатива на нашому боці.