Є нестача потужностей: Синєгубов розкрив деталі про стан енергетики у Харкові після ворожих атак

Харків дедалі більше страждає від ракетних обстрілів з боку країни-агресорки, потерпає критична інфраструктура та мирне населення. Станом на сьогодні у місті й досі лишається нестача потужностей.

Попри це загрози для масштабного відключення світла по місту наразі немає. Про це в етері телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Діють планові відключення світла

Очільник Харківської ОВА розповів, що у Харкові фіксується нестача потужностей, однак ймовірної загрози, яка б могла свідчити про масштабні відключення світла по місту, не фіксують.

Про блекаути наразі не говоримо. Діють планові відключення світла,

– заявив Синєгубов.

Посадовець також наголосив, що в Харкові спостерігається зміна тактики ворожих обстрілів. Російські загарбники системно вдень і вночі завдають повторних ударів по одній локації.

Зокрема, Синєгубов закликав жителів Харкова та області бути максимально обережними під час повітряної тривоги, і в разі її оголошення обов’язково бути в безпечних місцях.

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