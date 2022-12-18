"Може бути до 86 атак за добу": які об'єкти Росія обстрілює в Херсоні та яка там ситуація

Російські окупанти практично кожного дня обстрілюють деокуповану територію Херсонщини та сам Херсон. Вони свідомо б'ють по цивільній інфраструктурі.

Про це 24 каналу розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. За його словами, окупанти переважно стріляють з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

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Безпекова ситуація в місті дійсно дуже складна. Одного разу загарбники вдарили аж 86 разів з різного озброєння. Тому Соболевський рекомендує людям тимчасово евакуюватися з міста.

Дуже велика кількість обстрілів. Зараз краще тимчасово евакуюватися з цих територій, щоб зберегти життя. Потім всі повернуться. Відбудуємо – і все буде чудово. Зараз найголовніше врятувати життя людей,

– зазначив Соболевський.

Він підкреслив, що росіяни не стріляють хаотично. Вони спеціально гатять по житловій забудові, лікарнях та гуманітарних об'єктах. Буквально нещодавно росіяни обстріляли геріатричний пансіонат в Степанівці.

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Яка ситуація з електроенергією

Як наголосив Соболевський, попри обстріли, енергетики буквально працюють в режимі 24 на 7. Зараз близько 90% абонентів у Херсоні підключені. Така сама ситуація з водопостачанням. Але значно гірше з централізованим опалення – є великі проблеми в деяких мікрорайонах.

Спеціалісти працюють 24 на 7. Фактично кожного дня є пошкодження критичної інфраструктури. Спеціалісти постійно відновлюють її,

– наголосив Соболевський.

Крім того, зараз значну кількість території Херсонщини розміновують. Але потрібно ще багато часу, щоб повністю завершити цей процес. На жаль, є загиблі і серед цивільних через ворожі міни, і серед саперів.

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