Кордон з невизнаним Придністров'ям: Гуменюк розповіла про ситуацію

Протягом останніх днів точаться дискусії щодо небезпеки з боку невизнаного Придністров'я внаслідок з'їзду депутатів усіх рівнів на окуповані території та їхнього звернення до Росії. У Силах оборони Півдня розповіли деталі щодо поточної ситуації на кордоні.

Територія на кордоні між Україною і невизнаним Придністров'ям надійно захищена з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це в етері телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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Ситуація під контролем

Днями у так званому Придністров'ї місцеві "депутати" усіх рівнів зібралися на з'їзд. Вони заявили, що Молдова розв'язала проти невизнаної республіки "економічну війну".

Посадовці також звинуватили Кишинів у тому, що він навмисно блокує переговори з Тирасполем. Тому, вони вирішили звернутися за допомогою до Росії.

У мережі одразу з'явилася інформація про те, що такі події на окупованій території Молдови можуть загрожувати й Україні. Однак Наталія Гуменюк зазначила, що загалом ситуація під контролем Сил оборони.

Що стосується ділянки кордону з невизнаним Придністров'ям, то вона надійно захищена, укріплена, а її оборона складена ще на початку повномасштабного вторгнення і весь цей час забезпечується Силами оборони,

– розповіла вона.

За словами керівниці, Україна від самого початку повномасштабного вторгнення Росії усвідомлювала, що цей напрямок несе небезпеку, тому було ухвалено рішення зміцнити його.

Зараз ми можемо сказати, що нічого більшого, ніж інформаційні вкидання, це не несе. Той контингент, що в "ПМР", нами повністю вивчений. Ми знаємо, як йому протидіяти, ми готові. Але критичної загрози той контингент не несе,

– додала Гуменюк.

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