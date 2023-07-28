Гатять з авіації по Харківщині, але стишили атаки на фронті: Синєгубов розкрив наміри росіян

Харківщина з початку повномасштабного вторгнення перебуває під ворожими обстрілами. Особливо постраждали через дії окупантів населенні пункти, що розташовані на кордоні з Росією.

Одне з найпостраждаліших сіл, що розташоване у прикордонні з країною-агресоркою, – Уди у Золочівській громаді. З початку повномасштабного вторгнення, за словами кореспондентки 24 Каналу Анна Черненко, воно майже на 80% стерто з лиця землі й в ньому не залишилось жодного жителя.

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Куп'янськ потерпає від авіаударів ворога

Проте окупанти продовжують майже не щодня завдавати ударів по селу Уди. І, на жаль, таких знелюднених через обстріли росіян населених пунктів в Харківській області багато.

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Останнім часом загострюється ситуація й на Куп'янському напрямку, де окупанти посилили свої авіаудари. Про це на пресконференції 28 липня розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він запевнив що, ситуація у Куп'янську залишається контрольованою, а українські позиції – міцними.

Водночас Синєгубов зазначив, що ворог трохи знизив темп своїх наступальних дій на цьому напрямку.

Це пов’язано з тим, що він зазнав досить серйозних втрат живої сили, а також озброєння та військової техніки. Зараз ворог проводить ротації, поповнення. Це свідчить про те, що він має наміри відновити саме наступальні, штурмові дії на Куп’янському напрямку,

– підкреслив глава Харківської ОВА.

Він розповів, що місяць тому поблизу Куп'янська дещо збільшилася зона обстрілів. Проте українські сили жодних своїх позицій не втратили.

"Якщо буде небезпека, будемо приймати рішення про евакуацію, зокрема, й з Куп’янська. Наразі такої потреби немає", – відзначив Синєгубов.

Також він зауважив, що на Куп'янському напрямку ворог посилив авіаудари по позиціях наших військових з метою прорвати оборону. Однак успіхів він не мав.

"А останній тиждень ворог сконцентрував свої авіаудари ще й на Вовчанському напрямку – по мирному населенню, приватним будинкам. А поблизу Куп’янська він завдав авіаудар керованою авіабомбою", – зазначив очільник Харківської ОВА.

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Окупанти б'ють по цивільному населенню

Крім того, за повідомленням Генштабу протягом останнього тижня посилились обстріли на межі з Луганщиною в районі села Чернещина Боровського району на Харківщині.

Напрямок Борової зараз є загрозливим через те, що почастішали обстріли ворога, який перейшов до масованих штурмових дій. Він не зосереджується на обороні власних позицій, а йде на штурм. Для цього він залучає інші війська, інше озброєння. Тому, на жаль, ворог б'є й по цивільному населенню, намагаючись зломити його дух і також українських військових,

– пояснив Олег Синєгубов.

Він додав, що окупанти постійно зазнають втрат, залишаються на тих позиціях, де вони наразі є, та успіхів не мають.

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