Бойові дії йдуть за нашим сценарієм: яке завдання виконують ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

На лівому березі Херсонської області, зокрема, у районі села Кринки, де закріпилися українські бійці, вкрай напружена ситуація. Росіяни зосередили серйозні ресурси для того, щоб витіснити ЗСУ.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що зараз бойові дії на лівобережжі Херсонщини йдуть за українським сценарієм.

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ЗСУ частково відтягнули росіян від інших напрямків

Росіяни виставили проти українського тактичного десанту абсолютно неспівмірні сили. Операція ЗСУ на лівобережжі Херсонщини ввійде в підручники з військово-оперативного мистецтва.

Сили оборони діють окремими підрозділами, водночас проти українських захисників генерал Міхаіл Теплинський, який є головнокомандувачем повітрянодесантних військ Росії, зосередив цілу дивізію.

Наші дії на лівому березі Дніпра – це створення широкої смуги сірої зони, з якої ми погрожуємо противнику й завдаємо нищівних ударів. Я дуже остерігаюся називати це плацдармом,

– мовив Грабський.

Українські військові вже виконали завдання, адже відтягнули значні контингенти російських військ від інших напрямків.

Яких успіхів досягли Сили оборони

Противник зосередив на лівобережжі Херсонщини достатньо серйозні ресурси, а ЗСУ перекинути підрозділи значно складніше. Втім, відволікаючі дії наші захисники виконують блискавично.

Ми завдаємо удари, противник так само намагається відтіснити нас на правобережжя Херсонщини,

– зазначив військовий експерт.

Не слід забувати, що правий берег Дніпра вищий, тому ефективність використання артилерії та інших вогневих засобів ураження значно вища. Це дозволяє Силам оборони й прикривати свої підрозділи, які перебувають у складній ситуації, тому що стримують сильний переважаючий контингент ворожих військ, а також завдавати ударів по росіянах.

"Така ситуація зараз склалася і тому говорити про те, що ворог ще намагатиметься перекидати сили було б занадто оптимістично. Українські бійці й так виконали вже завдання й бойові дії ідуть по нашому сценарію", – додав Грабський.

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