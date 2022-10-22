У Повітряних Силах ЗСУ назвали тактику ворога та цілі масованої атаки

Російські окупанти масовано обстріляли Україну вранці 22 жовтня. Окупанти гатили переважно по критичній інфраструктурі – об'єктах енергетики.

Про це в ефірі 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він пояснив, якими були цілі масованої атаки і не тільки.

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Мета ворога

За його словами, відтак слід чекати аварійних відключень електроенергії, щоб налагодити систему та відновити роботу.

Ворог сам це не приховує. Їхнє завдання – вразити електросистему, від якої залежить дуже багато аспектів життєдіяльності у нашій державі,

– сказав Ігнат.

Він також додав, що окупанти не застосовують дефіцитне ракетне озброєння, по військах та інших об'єктах. Росіяни зараз їх економлять, тому й намагаються уразити саме критичну інфраструктуру, щоб переламати український народ.

"З армією у них нічого не вийшло, тому й пішли в дію терористичні методи", – резюмував речник командування українських Повітряних сил.

Підступна тактика окупантів

Крім цього, зараз противник використовує різні методи та тактики. Він хоче нас виснажити, зокрема і дронами-камікадзе. Значну частину з них знищує наша ППО. Разом з тим, окупанти "промацують" слабкі місця оборони ЗСУ.

"Зрештою, вони намагаються відвернути увагу українських сил та засобів, виснаження зенітно-ракетних підрозділів, авіації та інших сил оборони. Тому вони вважають, що таке комбіноване застосування ракет та дронів принесе їм якийсь результат", – підкреслив Ігнат.

Саме тому нам якнайшвидше потрібна допомога від наших західних партнерів.

Обстріл України 22 жовтня: головне

Через удар по Луцьку загорівся приватний будинок. Він зазнав руйнувань через ударну хвилю та уламки ракет. Одна людина отримала поранення. Окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури – він фактично знищений.

Крім цього, ворог обстріляв Ковель, що на Півночі Волинської області.

У Рівному вбивці влучили в об'єкт енергетики. ППО вдалось збити частину ракет. У місті пошкоджені будинки, немає світла, води, мобільного зв'язку та радіомовлення.

Є влучання на Хмельниччині. Відомо, що постраждала одна людина. Вона отримала опіки.

Від обстрілу Одещини постраждали 3 людини. Там також росіяни пошкодили об'єкт інфраструктури.

Ворог на Кіровоградщині окупанти вдарили по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому та Голованівському районах.

ахисники українського неба 22 жовтня знищили 18 російських ракет . Аби ліквідувати ворожі снаряди, залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільно-вогневі групи. Загалом ворог запустив 38 ракет.

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