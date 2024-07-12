Програє за низкою пунктів: авіаційний експерт порівняв літак Mirage з F-16 та Gripen

Для переваги над росіянами Україні потрібна потужна авіаційна компонента. Уже найближчим часом ми очікуємо на отримання винищувачів F-16, а ще раніше Франція заявляла про готовність передати свої літаки Mirage.

Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що шведські літаки Gripen, від яких тимчасово відмовилась Україна, з'явилися ще в період 1990 – 2000 років. Вони заходили на світові ринки озброєння, але в ті країни, які не були членами НАТО, бо там у них не було шансів.

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Яка відмінність між Mirage, F-16 та Gripen

Зараз в основному Gripen є в Європі та лише у тих країнах, які не увійшли в НАТО. У роки, коли шведські літаки заходили на ринок, то французькі Mirage вже закінчували свою славетну історію.

Вони б "згорнувся" швидше, але Греція зробила замовлення і до 2007 року виконувався контракт. Після цього суттєвих модернізацій літака не було,

– розповів експерт з авіації.

Французи робили все, щоб у країн, які вже отримали Mirage, якось їх забрати та запропонувати інші судна. Фактично тоді розвиток цих літаків зупинився, а розвиток F-16 та Gripen продовжувався ще 20 років.

Тому Mirage за своєю концепцією, філософією є дуже гарним літаком для показових повітряних боїв, для виступів, цікавих змагань з пілотажу, але з погляду імплементації в наявну інформаційну, командну інфраструктуру – Mirage досить старий,

– зауважив Костянтин Криволап.

На його обслуговування Україна витрачала б великі кошти. Воно обійдеться навіть дорожче, ніж F-16, бо деталей в необхідній кількості вже немає. Цей літак виводять з використання, і французи це добре розуміють.