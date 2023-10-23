Дрони не допоможуть: військовий експерт назвав зброю, яка знищить Кримський міст

Україні необхідно знищити Кримський міст – незаконну споруду окупантів. Однак це неможливо зробити надводними або підводними дронами. Для руйнації мосту потрібні великі ракетні удари.

Для цього потрібні ракети ATACMS з більшою дальністю, ніж зараз мають ЗСУ, та потужна авіація. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник.

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Кримський міст – найбільша зброярня

Петро Черник переконаний, що найправильніший шлях руйнації Кримського мосту – це масовані ракетні удари. Потрібні ракети ATACMS. ЗСУ отримали це озброєння у модифікації М39, які завдають ударів до 165 кілометрів. Україні потрібна модифікація М48 або М57 з фугасною частиною на 227 кілограмів.

Важлива масованість. Однією – двома ракетами можна завдати шкоди. Однак щоб міст був по-справжньому не функціональний, він має впасти під воду на кілька десятків метрів, а краще – на кілька сотень. І найголовніше – щоб росіяни не могли його відновлювати. Це десятки ракетних залпів. Поки що про таку кількість ракетного озброєння не мовиться,

– сказав він.

Якщо Кримський міст дійсно впаде, окупанти не зможуть його відремонтувати, то це буде відчутно. Адже у Крим звозили найрізноманітніші матеріали не з 2022, а з 2014 року. На думку військового експерта, це найбільша зброярня.

Однак падіння мосту теж буде замало. Потрібно знищити великі десантні кораблі. Один такий корабель може брати до 500 тонн вантажу. Також авіація, до прикладу, Іл-76 може брати на борт до 40 тонн вантажу.

"До цього питання треба підходити комплексно. Тут треба не тільки далекобійні ракети, але й дуже хорошу авіацію – винищувачі з далекобійними ракетами класу повітря – повітря, які могли б знищувати повітряні цілі", – наголосив Черник.

Черник про знищення Кримського мосту: дивіться відео

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