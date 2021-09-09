Якась теорія змови, – "слуга" Жмеренецький про ДТП за участі Трухіна

Досі на слуху ДТП з народним депутатом Олександром Трухіним. Довкола цієї ситуації є багато чуток.

Водночас конкретних фактів нібито немає. Про у програмі "Перехресний допит" із Катериною Соляр сказав народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Жмеренецький.

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За його словами, в ситуації з Трухіним відбувається детективна історія.

Якась теорія змови. Дуже багато різних чуток, але немає фактажу,

– сказав Жмеренецький.

Він зауважив, якщо відео не викладають поліцейські, то міг би опублікувати хтось інший, наприклад, очевидці.

Жмеренецький: Ми з вами не слідчі і не суд

За інформацією ЗМІ, в поліції є відеозапис , який підтверджує, що за кермом був саме Трухін.

Адже на попередньому відео видно, як нардеп стоїть біля автомобіля. А в теоріях змови, мовляв, говорять про алкогольне сп'яніння.

Як вважає "слуга", спочатку потрібно дочекатись вердикту – і вже потім робити висновки. "Ми з вами не слідчі і не суд. Можемо гіпотезувати, але якась від цього користь", – сказав він.

Трухін не уникне відповідальності

За кожним з депутатів, розповів нардеп, слідкують, фальсифікують факти, підтасовують записи – інколи навіть склеюють фрагменти відео, де нібито когось видно. Але, на його думку, оцінювати інформацію без досліджень експертів, правоохоронних органів немає сенсу.

"Я хочу сказати, що якщо він скоїв ДТП, якщо на відеозаписах і показах свідків це встановлять, то він не уникне ані політичної відповідальності – тобто його виключать із партії, ані адміністративної", – наголосив Жмеренецький.

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