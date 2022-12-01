Якби постачання зброї збільшили на 60%, про Крим ми вже говорили б у Криму, – Подоляк
Наші ЗСУ продовжують активно звільняти кожен клаптик рідної землі. Однак для того, щоб остаточно вибити ворога, українським захисникам потрібно більше зброї від західних партнерів.
Черга дійде й до півострова, який росіяни анексували у 2014 році. Щодо Криму все зрозуміло – він лише український і ми ще будемо проводити там класні репортажі. Громадяни України не мають сумніватися у цьому. Про це 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
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У певної низки країн є ілюзія, що можна в переговорному форматі домовлятися тощо. Подоляк наголошує, що немає жодного переговорного формату. Така риторика з боку Заходу насправді є дивною. Втім, варто згадати як напередодні війни аналітики говорили про те, що "Україна не протримається і 3 днів", а "Росія є дуже потужною країною, яку треба боятися".
"З точки зору ресурсної спроможності – у нас не так багато зброї, яку хотілося б мати. Якби цей обсяг зброї був збільшений на 60%, то сьогодні про Крим ми говорили б вже в Криму. Адже Росія воювати не вміє, лише кількістю тіл, які вона готова залишити деінде та кількістю радянських снарядів", – стверджує Подоляк.
Українці захищають своє право жити так, як хочуть
Радник ОП зазначає, що сьогодні в українців немає жодного іншого варіанту, окрім одного – або ми, або вони. "Я вважаю, що точно ми, тому що в нас є інші цінності – захист своєї родини насамперед, навіть не території", – акцентує Подоляк. Ми захищаємо своє право жити зі своїми родинами так, як ми хочемо.
Наші люди йдуть на війну, усвідомлюючи, що за їхньою спиною – донька чи син. Це дуже важлива мотивація. Водночас росіяни йдуть на війну лише через те, що треба когось вбити. Їм дають карт-бланш – ліцензію на вбивство,
– говорить радник голови Офісу Президента.
До речі, у Росії вийшов пропагандистський ролик про "рускій мір". У ньому лунає заклик до росіян, у яких є борги за квартиру чи за машину, підписати контракт, поїхати в Україну, вбити кілька десятків людей – і їм ці борги спишуть. Подоляк підкреслює, що це концепція "руского міра" як такого.
"Все, що сьогодні говорять російські пропагандисти, – це питання страху. Також це спроба мобілізувати своє населення на те, аби воно захистило право пропагандистів і далі просувати ворожнечу і ненависть до України. Вони на цьому фантастично заробляли", – зауважує радник ОП.
Варто згадати автора гібридної війни Валєрія Гєрасімова – начальника Генерального штабу Збройних сил Росії. Якби наші партнери тоді зробили правильні висновки, запевняє Подоляк, це все можна було б дуже швидко закінчити. Саме на цій гібридній війні у Росії довгий час заробляли великі гроші.
Там придумали концепцію про те, що Росія має всіх вбивати, і "накачали" цим свій дивний народ, який живе в абсолютно безнадійному форматі. У них немає ні кар'єр, ні якості життя, немає навіть доріг. Це ж класична російська проблема – дурні та дороги. Дурнів у них багато, а доріг взагалі немає,
– відзначає Подоляк.
Він додає, що у Росії так накачали народ цією ідеологією, що тепер хочуть отримати хоча б якісь дивіденди на захист свого права далі це все просувати. Адже інакше вони будуть знищені – на російських пропагандистів чекає трибунал, зокрема на Маргаріту Сімоньян та інших персонажів. Останнім часом вони почали істерично говорити про Гаагу, Нюрнберг та відповідальність. Напевно, відчувають, що теж опинилися у ситуації "або – або".
"Або вони підуть в Нюрнберг і будуть юридично відповідати за провокування геноцидної війни, що означатиме довічні терміни. Або справа навіть не дійде до спецтрибуналу – їх розтерзають на бунтах. Тобто вони можуть втратити фізичне життя в Росії", – говорить Михайло Подоляк.
Кремлівські пропагандисти усвідомлюють, наскільки дикий той народ, яким вони опікуються. І вони розуміють, що в результаті запитають з них.
Коли цей народ зазнає поразки у війні, то прийде до Сімоньян і скаже: "Це ж ти казала, що ми можемо піти й безкарно вбивати українців? А зараз українці прийшли сюди й вимагають оплати "боргів". Тоді росіяни не залишать пропагандистам жодного шансу вижити,
– переконаний радник голови ОП.
Ми маємо просто очікувати моменту, додає Подоляк, коли дика російська бунтарська п'янота зайде у кабінети до цих суб'єктів.
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Деокупація Криму: які перспективи
- Президент України Володимир Зеленський виступає за повернення Криму військовим шляхом. Він відповів на побоювання Заходу, що звільнення Криму призведе до ядерної війни та заявив, що готовий розглянути інші пропозиції, якщо такі будуть.
- Військову кампанію у Криму підтримує й керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він заявив, що Кремль офіційно не пропонував українському уряду паузи у війні.
- Як зауважив аналітик та журналіст зі США Армен Чібухчян звільнити Крим буде простіше, ніж Донеччину та Луганщину. Так, якщо вдасться отримати ракети ATACMS, то ситуація буде схожою на херсонську.
- Російський опозиційний журналіст Іван Яковина наголошує, що в окупантів великі проблеми з логістикою у Криму. Тож невдовзі російським солдатам та офіцерам, які перебувають там, доведеться здаватися.
- На переконання радника голови ОП Олексія Арестовича, ЗСУ реально можуть звільнити півострів за пів року. Річ у тім, що Крим є дуже вразливим та незручним об'єктом для утримання оборони. А тому "ні марсіани, ні американці з китайцями" втримати півострів не зможуть, якщо "все зробити правильно".